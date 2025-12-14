Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Turbaco adelanta jornada especial de normalización y congelación de intereses

La Secretaría de Tránsito y Transporte realiza una invitación abierta a todos los ciudadanos que tengan obligaciones pendientes

Será en el Supercentro Los Ejecutivos los días 15, 16 y 17 de diciembre, donde se desarrollará una gran jornada especial de normalización y congelación de intereses.

La entidad explicó que este espacio ha sido diseñado para ofrecer asesoría personalizada a quienes buscan ponerse al día con sus compromisos y acceder a facilidades de pago antes de que finalice el año. Durante la jornada, los asistentes podrán beneficiarse de:

* Congelación total de los intereses de mora, evitando que la deuda siga aumentando.

* Posibilidad de realizar un acuerdo de pago con una cuota inicial desde el 10% del valor adeudado, y financiar el excedente en cuotas cómodas.

* Cuotas mensuales fijas y seguras, que permiten una mayor estabilidad financiera.

* Pagos rápidos a través de PSE, ingresando a la página oficial: www.transitoturbaco.gov.co.

•Entrega inmediata del oficio de desembargo de las cuentas.

La Secretaría de Tránsito reafirmó que esta campaña busca facilitar la regularización de obligaciones y fortalecer la cultura de responsabilidad ciudadana. Además, como gesto especial en esta temporada, quienes se acerquen al punto de atención recibirán un detalle navideño, reconocimiento a su compromiso por normalizar su situación.

