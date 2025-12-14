Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

2026: un año de retos y proyectos que construyen futuro en Cemento País

Con una visión clara y un firme compromiso con la excelencia, Cemento País se prepara para afrontar el 2026 con determinación, consolidando su liderazgo y aportando al crecimiento sostenible de Colombia

2026: un año de retos y proyectos que construyen futuro en Cemento País

2026: un año de retos y proyectos que construyen futuro en Cemento País

El 2026 se perfila como un año de grandes desafíos y nuevas oportunidades para Cemento País, una empresa que ha cimentado su crecimiento en la confianza de sus clientes y en la calidad de sus productos, tanto en el canal ferretero como en el sector constructor.

Gracias a una apuesta constante por la excelencia, la innovación y el trabajo en equipo, Cemento País se ha consolidado como un referente en la industria, acompañando obras que impulsan el desarrollo de la región y del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos motivados por seguir construyendo un futuro sólido junto a nuestros clientes y aliados estratégicos. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para innovar, mejorar y garantizar que cada proyecto sea un éxito”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

“Gracias a la confianza de nuestros clientes, continuamos ofreciendo soluciones de alta calidad que superan expectativas y aportan valor real a cada obra”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad