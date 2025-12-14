2026: un año de retos y proyectos que construyen futuro en Cemento País

El 2026 se perfila como un año de grandes desafíos y nuevas oportunidades para Cemento País, una empresa que ha cimentado su crecimiento en la confianza de sus clientes y en la calidad de sus productos, tanto en el canal ferretero como en el sector constructor.

Gracias a una apuesta constante por la excelencia, la innovación y el trabajo en equipo, Cemento País se ha consolidado como un referente en la industria, acompañando obras que impulsan el desarrollo de la región y del país.

“Estamos motivados por seguir construyendo un futuro sólido junto a nuestros clientes y aliados estratégicos. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para innovar, mejorar y garantizar que cada proyecto sea un éxito”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

“Gracias a la confianza de nuestros clientes, continuamos ofreciendo soluciones de alta calidad que superan expectativas y aportan valor real a cada obra”.