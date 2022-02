Viernes 18 de Febrero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, el médico que recibió la primera vacuna contra el COVID-19 hace un año en el departamento del Quindío reiteró el llamado a los ciudadanos para que se vacunen y dejen atrás los mitos.

Mañana se cumplirá un año de la primera aplicación de vacuna contra COVID-19 en el Quindío

El 19 de febrero del año 2021 en el hospital San Juan de Dios de Armenia se cumplió la aplicación de la primera vacuna que la recibió el médico José Isaac Mosquera, coordinador de urgencias del centro asistencial.

Precisamente el doctor Mosquera en diálogo con Caracol Radio, se mostró satisfecho por el proceso que se ha gestado en el departamento ya que es ejemplo a nivel nacional. Insistió en la importancia de que la comunidad complete los esquemas para hacerle frente al virus dejando a un lado los mitos urbanos por los efectos

A la fecha en el Quindío al cumplirse un año de la aplicación de la primera vacuna, ya han inmunizado a 914.113 en total de las cuales 523.525 en Armenia, además de 327.155 segundas dosis, 68.104 dosis única y 109.954 dosis de refuerzo o tercera dosis.

Voceros de la Federación Médica Colombiana cuestionaron los resultados de vacunación contra el COVID-19 del gobierno nacional porque aseguran que Colombia tiene uno de los índices más altos de mortalidad porque no ha cumplido las metas para esta fecha.

Carolina Corcho vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana de visita en el Quindío, aunque reconoció los avances hoy de la vacunación cuestionó que el gobierno saque pecho cuando no ha cumplido con las metas que se debían tener a esta fecha

Además, denunció que el año pasado en el tercer pico de la pandemia se hayan quedado en las neveras gran número de vacunas sin aplicar por negligencia del gobierno al no tener un plan de atención primaria en salud y salir a buscar a los ciudadanos para vacunar.

La Secretaría de Salud de Armenia programó para hoy 18 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., 4 jornadas de inmunización en los centros comerciales Calima, Altavista y San Sur, así como en la caseta comunal del barrio Monteblanco.

El Juzgado Tercero Penal de Garantías de Armenia envío a prisión al presunto homicida en supermercado de Armenia

En audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Alkibar Trujillo Malagón señalado de asesinar a Jhonier Mauricio Cardona Gil al interior del supermercado Laureles de la ciudad, el Juzgado 3 Penal de Garantías destacó la gravedad de la conducta puesto que, aunque la defensa señala amenaza no fue evidenciado que la víctima estuviera armada.

Además, la Juez sostuvo que, aunque Alkibar presentó un permiso del arma de fuego que portaba, no tuvo en cuenta la restricción del porte que fue establecido por la Octava Brigada del Ejército lo que aumenta el Peligro futuro para la sociedad.

Indicó que a través de los videos del supermercado evidencia que actuó de manera tranquila puesto que huye sin afán lo que demuestra irrespeto contra la vida ajena.

Por su parte el abogado defensor Duberney Pareja, apeló la decisión puesto que considera no se tuvo en cuenta la situación en la que se encontraba Alkibar la cual era de intenso dolor y temor por las situaciones de amenazas registradas en Cali.

Mujer que habría asesinado a su compañero sentimental en Armenia sería víctima de violencia intrafamiliar

Recordemos que en el barrio La Grecia de la ciudad se registró el homicidio de Nelson Vásquez Restrepo de 31 años al parecer por una discusión con su pareja al interior de una vivienda.

En las ultimas horas se desarrollaron las audiencias preliminares en contra de Shirley Mayerli Yusti Valderrama de 28 años de edad quien sería la responsable del hecho.

El Fiscal Noveno Seccional Quindío no solicitó medida de aseguramiento ya que evidenció que la mujer no tiene antecedentes penales y cuenta con informe pericial de que era víctima de violencia intrafamiliar.

La jueza segunda penal con función de control de garantías legalizó la captura al considerar que fue respetado el debido proceso, posteriormente se dirigió a la presunta homicida quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía al sostener que el hecho se registró en defensa propia. Además, la juez acogió la solicitud de la Fiscalía de dejar en libertad a la mujer.

El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de su misión constitucional de vigilar el desarrollo normal de los procesos electorales ha constituido tribunales de garantías y seguimiento electoral en todos los departamentos del país.

En ese marco el Tribunal de Garantías y Seguimiento Electoral del Departamento del Quindío, integrado por Carmen Ibarra, Claudia Lesmes y, Jaime Jurado, iniciaron labores en el Edificio Indeportes primer piso.

En este lugar podrán personalmente presentar quejas e inquietudes relacionadas con las garantías de cara a las elecciones del 13 de marzo, además habilitaron el correo electrónico tribunalquindio2022@gmail.com para recepción de quejas, consultas y todo tipo de inquietudes relacionadas con esta temática

La CRQ adelanta control técnico en cuatro veredas del Quindío, en las veredas La bella de Calarcá, Guatemala y San José de Pueblo Tapao y Montenegro y El Ceilán de Quimbaya afectadas por moscas derivadas de la pollinaza

452 caficultores quindianos recibieron información relacionada con la importancia de actualizar la cédula cafetera inteligente, teniendo en cuenta que, en esta vigencia, se desarrollarán las Elecciones Cafeteras 2022

En Colombia se interpone una tutela cada 3 minutos exigiendo el derecho a la salud, por eso desde la Federación Médica Colombiana insisten en la importancia del proyecto de reforma estructural al sistema de salud que presentarán la próxima legislatura en el congreso.

Carolina Corcho coordinadora del proyecto y vicepresidente de la federación médica de Colombia explicó que el proyecto contempla la eliminación de las EPS del sistema público y cambiarlas por unidades descentralizadas, también eliminar las autorizaciones por juntas médicas, acabar con los regímenes, formalizar a los trabajadores de la salud y crear un sistema de atención primaria en salud.

50 mil millones de pesos son las deudas del principal hospital del Quindío con las EPS

Continúa siendo critico el panorama financiero en los hospitales del departamento por la falta de pago de las EPS ante los servicios prestados.

El gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Rubén Darío Londoño, informó que con las grandes EPS las deudas son de 50 mil millones de pesos y el resto de la cartera que es cercana a los 100 mil millones de pesos tiene que ver con condiciones anteriores como Cafesalud que debe 14 mil millones de pesos, Saludvida que adeuda 9 mil millones reconociendo que ese dinero será difícil recuperarlo.

13.000 estudiantes de la Universidad del Quindío se beneficiarán de la matrícula cero durante este 2022 que cobija además a los nuevos matriculados.

La secretaría de tránsito de Armenia inició socialización de las 78 zonas blancas de carga y descarga de mercancías con el gremio de comercio

Los horarios establecidos dentro del estudio de movilidad son: De 8:00 p.m. a 7:00 a.m. De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. De 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Además, la realización de actividades de carga y descarga están permitidas de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., tanto en las zonas definidas, como en el resto de la ciudad para los establecimientos que lo requieren.

A partir de mañana sábado 19 de febrero, hasta el viernes 5 de marzo, los 2 millones de hogares beneficiarios de devolución del IVA tendrán disponible la primera transferencia monetaria de 2022. Corresponde al séptimo ciclo de pagos del programa, que es administrado por Prosperidad Social.

En noticias políticas, fin de semana de visita de precandidatos presenciales y directores de partidos políticos a la ciudad de Armenia a 20 días de las elecciones.

Mañana sábado 19 de febrero anuncian la presencia del precandidato presidencial de la coalición centro esperanza, Sergio Fajardo que recorrerá en bicicleta la avenida Centenario desde las 6y30 de la mañana y luego caminará desde el parque Los Fundadores hasta la plaza de Bolívar.

Mientras que también mañana sábado visitará el Quindío el jefe del Partido Comunes, Rodrigo Londoño conocido como Timochenko, estará en el municipio de Génova a las 9 de la mañana y sobre el mediodía en la galería de artes en el barrio patio bonito de Armenia

Y para el domingo 20 de febrero, el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro liderará una concentración en la plaza de Bolívar de Armenia desde las 11y30 de la mañana.

En deportes, el departamento del Quindío participará en las válidas I y II Nacional de BMX que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio desde hoy hasta el domingo 20 de febrero.

Los bicicrosistas que participarán serán Joseph David Martínez, Sofía Ospina Martínez, Sebastián Cardona Coral y Emmanuel Gómez León, de la categoría championship, Juan Manuel Pérez Cárdenas y Luis Alberto Cortés Castaño de la categoría challenger, y a la bicicrosista Sofía Ávila, deportista destacada de reserva deportiva