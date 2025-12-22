El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 22 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza los últimos fichajes de la liga colombiana.

Washington Aguerre, hinchas (Foto de: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Juan Cedeño

Los clubes que perdieron el año

46:39

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, y su deseo de llegar al Mundial del próximo año. César dijo: “La semana pasada habíamos dicho que Borja estaba más cerca de México que de Argentina. En Boca si hicieron una oferta, pero no se compara con la de Cruz Azul”. Sobre el tema Steven agregó: “Es una muy buena opción para Borja, porque no va a tener la misma presión que hay en River. No sé si México le de la visibilidad para llegar al Mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

