El Pulso del Fútbol, 22 de diciembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, y su deseo de llegar al Mundial del próximo año. César dijo: “La semana pasada habíamos dicho que Borja estaba más cerca de México que de Argentina. En Boca si hicieron una oferta, pero no se compara con la de Cruz Azul”. Sobre el tema Steven agregó: “Es una muy buena opción para Borja, porque no va a tener la misma presión que hay en River. No sé si México le de la visibilidad para llegar al Mundial”.

