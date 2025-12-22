Tres claves de la medicina vibracional para recibir la nueva etapa con gratitud y esperanza
¿Cómo cerrar ciclos adecuadamente y recibir estas fechas con paz en el corazón, con gratitud por lo vivido y con deseos de seguir adelante con fe y esperanza? La doctora Cristina Montaña, médica cirujana, experta en medicina vibracional, acupuntura, homeopatía, medicina ayurveda, homeosiniatría, terapia con ángeles y respiración del corazón nos enseña de qué manera lograrlo.
Tres claves de la medicina vibracional para recibir la nueva etapa con gratitud y esperanza
25:02
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images