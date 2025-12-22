En ArmoníaEn Armonía

Programas

Tres claves de la medicina vibracional para recibir la nueva etapa con gratitud y esperanza

¿Cómo cerrar ciclos adecuadamente y recibir estas fechas con paz en el corazón, con gratitud por lo vivido y con deseos de seguir adelante con fe y esperanza? La doctora Cristina Montaña, médica cirujana, experta en medicina vibracional, acupuntura, homeopatía, medicina ayurveda, homeosiniatría, terapia con ángeles y respiración del corazón nos enseña de qué manera lograrlo.

Tres claves de la medicina vibracional para recibir la nueva etapa con gratitud y esperanza

Tres claves de la medicina vibracional para recibir la nueva etapa con gratitud y esperanza

25:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia vía Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad