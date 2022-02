Candidata a la Cámara denuncia censura por parte de la Alcaldía de Itagüí

Diana Osorio, Candidata a la Cámara por Antioquia denunció un presunto caso de discriminación y censura por parte de miembros de la Alcaldía de Itagüí

Osorio relata que el pasado 4 de febrero llegó a la Institución Educativa San José en calidad de Representante Legal de su hija que cursa estudios en esa institución tras ser convocada tanto ella como los otros padres de familia por las directivas para acompañar una visita que realizaría el alcalde José Fernando Escobar

“Para mi asombro una vez reconocen mi presencia, me aborda el Secretario de Educación Guillermo Restrepo y me dice en sus palabras textuales: “Se debe retirar por favor, usted no puede estar aquí”. Le refuto y le digo que yo no me voy a retirar porque soy una Madre que está representando a su hija y velando por sus derechos; y sin embargo me sigue insistiendo que no puedo asistir a la reunión ni al recorrido que va hacer el Alcalde por la institución”

La candidata insistió en que su presencia en I.E era únicamente como madre y no con la intención de hacer proselitismo político, según esta los funcionarios reconocieron que la reunión se podía realizar por su presencia:

“Nos invitan para el auditorio en compañía del Secretario de Educación; quien luego de recibir una llamada del Secretario Jurídico de la Alcaldía, nos informa que la reunión se cancela porque: Diana Osorio se encuentra en el recinto y de inmediato solicita organizar otra reunión pero esta vez sólo con el consejo directivo y así evitar que yo pueda asistir”, agregó

Diana Osorio reclama que esta presunta censura se dio porque su candidatura no es de agrado del grupo político de la administración

La Alcaldía de Itagüí a través de su oficina de prensa respondió que Diana Osorio aunque es madre de familia “estuvo en el colegio y fue con su equipo de trabajo incluyendo fotógrafo”, afirman que las visitas del alcalde son eventos institucionales y no eventos políticos

Este hecho fue negado por Osorio y otros testigos de la reunión. La alcaldía ante la insistencia de Caracol Radio se abstuvo de dar más respuesta