Lunes 7 de Febrero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Motociclistas en Armenia denuncian que inmovilizaciones se realizan en camionetas y no en grúas como lo establece la ley

En medio de los operativos que realiza la secretaría de tránsito en diferentes sectores de la ciudad se han registrado inmovilizaciones y es allí donde los motociclistas han denunciado que no se ajustan a la ley.

El integrante de los clubes de motociclistas, Gustavo Santos, rechazó el procedimiento por los daños que pueden generar a las motos tras ser trasladadas en vehículos que no son los idóneas.

Por su parte el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, dio a conocer que han declarado desierto el contrato para las grúas porque no se han presentado oferentes, sin embargo, intensifican los operativos contra los piques ilegales e informalidad ante las quejas de los ciudadanos por dichas problemáticas.

Explicó que son varios los puntos críticos que han identificado como el sector del Estadio Centenario, Los Quindos, La Fachada, La Castellana, sectores San Diego, Fundadores, Universidad del Quindío y la Avenida Centenario.

En la noche de ayer todo un caos se vivió en materia de movilidad puesto que un grupo de motociclistas realizó una caravana por varios sectores de la ciudad.

El secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño, rechazó este tipo de actuaciones y también resaltó que desde el jueves han intensificado los operativos por lo que es muy complejo controlar la falta de cultura ciudadana de los motociclistas que también llegan de otras zonas de la ciudad.

Un motociclista falleció en accidente de tránsito en vía hacia el municipio de Salento

El hecho se registró en el sector de la Vaca en vía que de autopistas del café conduce a Boquía en Salento donde al parecer por volcamiento falleció Oscar Eduardo Velásquez Muñoz de 43 años de edad quien conducía una moto yamaha FZ de placa IAR91E.

Durante el fin de semana fue habilitada la vía Calarcá – Armenia que registraba cierre por obras de rehabilitación

El pasado 12 de enero, el Instituto Nacional de Vías, Invías, inició la ampliación y rehabilitación de la vía entre Armenia y Calarcá, por lo que la alcaldía de la ciudad autorizó el cierre parcial de la vía Armenia – Calarcá, en uno de sus carriles.

El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, informó que se cumplió el cronograma establecido por lo que hay normalidad en este importante corredor vial. Reconoció las dificultades por la ejecución de dichas obras, pero evidenció la mejoría ante la intervención.

Autoridades en Armenia señalan que la falta de cultura ciudadana genera contingencia vial a las salidas de colegios

En el marco de la presencialidad la situación de movilidad cada vez es más crítica puesto que en las horas pico a las salidas de los colegios la afluencia de vehículos es grande y genera contingencias.

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, fue enfático en afirmar que la situación es derivada por la falta de cultura ciudadana en la que muchos conductores no respetan las normas de tránsito.

Durante el fin de semana se registraron 296 nuevos casos de COVID-19 en el Quindío, En cuanto a fallecidos se presentaron 14 fallecidos y la cifra llegó a 2.033.

Epidemiólogos en Armenia advierten que la disminución en los casos registrados por COVID está relacionada con los lineamientos de Minsalud sobre toma de pruebas

Precisamente el departamento empezó a incrementar los casos a finales del mes de diciembre e inicios de enero con más de 500 diarios por la circulación de la variante Ómicron.

Actualmente se ha evidenciado una reducción pasando a no más de 200 casos, sin embargo, la epidemióloga de la secretaría de salud de la ciudad, Liliana Quintero, fue enfática en afirmar que la disminución de positivos no significa que el contagio no se presente.

No solo morimos por COVID, el cáncer sigue cobrando muchas vidas.

Así lo manifestó, Patricia Franco directora de Quindicáncer explicó que la gente piensa que los ciudadanos solo se están muriendo por COVID, cuando es la cuarta causa, mientras el cáncer aparece en el segundo y tercer lugar y por eso la importancia de la prevención y de retomar los tratamientos y procedimientos que se suspendieron debido a la emergencia sanitaria.

La Secretaría de Salud invita a la población a acudir a los puntos de vacunación por COVID-19 programados para hoy lunes siete de febrero en los centros comerciales Calima e IBG, y en la caseta comunal del barrio La Grecia, a partir de las 8:00 a.m. Hay dosis de Sinovac y AstraZeneca. y hasta agotar existencias, presentando el carné de MiVacuna y la cédula de ciudadanía.

Autoridades de salud en Armenia insisten en la importancia de las vacunas contra COVID para disminuir efectos graves

Ante los mitos que persisten por la aplicación de las vacunas específicamente en las de refuerzo por los efectos secundarios, la epidemióloga de la secretaría de salud de la ciudad, Liliana Quintero, llamó la atención de los ciudadanos para no olvidar que las vacunas son clave para evitar la propagación del virus. .

Frente a la vacunación en la fase 2 etapa 5 contra la COVID ya son 881.924 las dosis aplicadas en el departamento, en segundas dosis 319.312, terceras dosis 89.596 y únicas dosis 66.900.

En Armenia denuncian muerte sistemática de habitantes en condición de calle por temas relacionados con el microtráfico

Precisamente la situación fue expuesta por Marcial Apablaza coordinador del programa de habitantes en condición de calle de la pastoral social de la Diócesis de Armenia, quien sostuvo que la preocupación es alta puesto que no hay esclarecimiento oficial de los homicidios que se presumen sean por microtráfico o riñas.

Destacó que el año anterior fueron 10 los casos y en lo que llevamos del 2022 han sido 3 por lo que considera son muertes sistemáticas ya que se generan cada cierto tiempo.

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, reconoció la problemática en la que han evidenciado que las riñas son la principal causa de los hechos. El mandatario local indicó que tienen proyectado para este año ejecutar el centro integral de atención a los habitantes en condición de calle.

Un hombre fue enviado a la cárcel en el Quindío por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 8 años de edad de la cual era su vecino

Al parecer el hombre identificado como William Bolney López Aguirre llegó a la residencia de la menor de ocho años de edad ubicada en el corregimiento de la India en el municipio de Filandia, le encargo al hermano de la víctima que le sacara a pasear su perro mientras que aprovechando la soledad presuntamente abusó sexualmente de la menor de edad.

Al respecto Sandra Castañeda del observatorio de mujeres en el Quindío, llamó la atención de padres de familia para que no descuiden a los menores de edad y así evitar estos lamentables hechos.

Un Puma yaguarundí murió arrollado por un vehículo en vías del Quindío, fue entregado a la colección de mamíferos de la Universidad del Quindío

El lamentable caso se registró en el sector de La Balastrera en el municipio de Salento en el que el conductor de un vehículo al parecer no se detuvo ante la presencia del animal y lo arrolló.

La líder del área de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Mónica Jaramillo, informó que una vez fueron alertados sobre la situación establecieron el operativo de levantamiento con el apoyo de la Alcaldía de Salento.

Explicó que el puma yaguarundí tiene distribución en Salento, Filandia, Calarcá, Pijao y toda la zona cordillerana, por lo que el llamado es a los conductores para respetar el tránsito de animales por las vías.

Bebé recién nacido en Armenia lleva más de un mes en UCI a la espera de una cirugía de urgencia para tratar una afectación respiratoria que padece, familiares exigen agilidad por parte de Medimás

La mamá del bebé de cuatro meses de nacido, Natalia Cardona quien reside en el municipio de La Tebaida, está desesperada por la situación ya que la EPS Medimás no ha llevado a cabo el traslado a las ciudades de Pereira o Manizales para realizar la cirugía por Laringomalacia que es el exceso de tejido en la laringe, lo cual obstruye la vía respiratoria.

El bebé se encuentra en la UCI de la clínica la Sagrada Familia y al no contar con los equipos para la atención se debe realizar dicho traslado que lleva un mes en trámites. La salud del recién nacido es mas critica ya que tuvo COVID lo que agravó la respiración por lo que depende de una pipa de oxigeno las 24 horas del día.

Consultamos a Medimás sobre el caso y están al tanto de la situación esperando agilicen dicho proceso.

la secretaria de hacienda del departamento, Aleida Marín, quien sostuvo que en los trabajos que realiza el grupo anticontrabando han encontrado licor con estampilla del Valle del Cauca y de Cundinamarca lo que genera gran riesgo en las rentas del departamento al no pagar los impuestos correspondientes.

En noticias políticas, Esta semana se definiría si Juan Fernando Cristo es director de Campaña en coalición centro esperanza

El precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, sostuvo que espera esta semana sea el anuncio porque conoce de las capacidades de Cristo.

El Consejo Nacional Electoral definirá la polémica por la designación presidencial de Jhon Milton Rodríguez en el partido Colombia Justa y Libres

El presidente del partido, Ricardo Arias Mora, se refirió a la polémica ante la designación presidencial que se había realizado en medio de una convención el año pasado.

La diferencia se centra porque al parecer se tomaron decisiones sin el respectivo aval, es por esto que el presidente del partido, resaltó que el CNE pronto tomará decisiones para que el proceso sea transparente.

120 hombres y mujeres que se encuentran recluidos en las cárceles San Bernardo y la Reclusión de Mujeres de Armenia, iniciarán sus procesos académicos de la mano de 14 docentes asignados que hacen parte de la planta docente de la institución educativa INEM.

Las primeras 50 mujeres caficultoras de Génova renovaron sus equipos para cumplir con los estándares de sus compradores en Asia, convocatoria de la ADR en 2021 para Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, Pidar, en donde el Quindío sacó adelante 5 proyectos declarados viables.

Con calificación superior a los estándares nacionales, Empresas Públicas de Armenia, EPA se acreditó con el Sello de Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por la Corporación Fenalco Solidario Colombia.

Moteros en el Quindío impulsan campaña de donaciones para recolectar kits escolares a niños de bajos recursos

La campaña se denomina donatón biker útiles escolares en el que varias organizaciones se unieron con el fin de brindar apoyo a los niños en condición de vulnerabilidad de la zona rural del departamento.

Establecerán puntos de recolección como en la central mayorista, Mercar, de la ciudad en el que habilitarán las respectivas cajas.

En Deportes, en el torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío sigue sin ganar, en esta oportunidad empató 0 a 0 con Llaneros en el estadio Centenario de Armenia, el equipo milagroso descansará en la próxima fecha según el calendario.