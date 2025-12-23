En Cartagena 2.500 niños y niñas recibieron regalos navideños

Un total de 2.500 niños y niñas, acompañados de sus familias, disfrutaron de una tarde inolvidable que incluyó música navideña, actividades recreativas, show musical, y la entrega de regalos, en un espacio pensado para fortalecer la unión familiar y mantener vivas las tradiciones propias de esta época.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada hizo parte de la estrategia #SuperNavidad, con la que el Distrito recorre distintos puntos de la ciudad llevando un mensaje de esperanza, amor y alegría a la niñez cartagenera.

“Estas Novenas son una oportunidad para volver a encontrarnos como familia, para compartir con nuestros niños y recordar lo verdaderamente importante de la Navidad. Ver hoy sus sonrisas nos confirma que vale la pena seguir trabajando con amor por ellos y por Cartagena”, expresó la gestora social, Liliana Majana.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó el impacto de estas Novenas en las comunidades: “Qué felicidad nos produce regalar sonrisas a nuestros niños y niñas de Cartagena. Hoy vivimos una novena masiva donde la tradición fue protagonista. La #SuperNavidad nos ha permitido reunirnos en torno a la llegada del Niño Jesús y continuaremos nuestro recorrido hasta este 24 de diciembre”.

Las familias asistentes también resaltaron la importancia de estos espacios. Ricardo Mendoza, padre de familia, expresó: “Esto es una bendición para nuestros hijos. Verlos felices, cantando, disfrutando del show y recibiendo su regalo no tiene precio. Gracias por pensar en los niños y por traer la Navidad a nuestros parques”.

Con este séptimo día de Novenas, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez y con la construcción de espacios seguros, y llenos de felicidad para las familias cartageneras durante esta temporada decembrina.