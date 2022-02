Disminución de casos COVID en Armenia depende de toma de pruebas

Precisamente el departamento empezó a incrementar los casos a finales del mes de diciembre e inicios de enero con más de 500 diarios por la circulación de la variante Ómicron. Actualmente se ha evidenciado una reducción pasando a no más de 200 casos, sin embargo, la epidemióloga de la secretaría de salud de la ciudad, Liliana Quintero, fue enfática en afirmar que la disminución de positivos no significa que el contagio no se presente.

Explicó que la situación se genera ante los lineamientos del ministerio de Salud sobre la toma de pruebas para detectar los positivos.

Es de anotar que son 1.065 los casos activos por COVID actualmente en la ciudad y 86 fallecidos.