Escuela Taller Cartagena de Indias recibe a sus nuevos aprendices

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano, enfocada en la enseñanza de oficios tradicionales relacionados con la protección del patrimonio cultural inició su programa de formación de la vigencia 2022 en siete talleres: Cocina, Albañilería, Electricidad, Soldadura, Pintura, Carpintería y Jardinería.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/K7Jev8DgNB12yI8PU6yEU4

El director General de la institución, Rafael Cuesta Castro, en compañía del equipo psicosocial, les dio la bienvenida a 175 nuevos aprendices que durante 11 meses recibirán formación teórico- práctica siguiendo la metodología ‘Aprender haciendo’, además de desarrollar competencias transversales en emprendimiento, patrimonio, historia de Cartagena y desarrollo social y humano.

Todos los jóvenes seleccionados reciben una beca para formarse como Técnico Laboral en el oficio para el cual se postularon, además de una póliza y ARL que los cubre en todos los riesgos asociados a su formación, uniformes, elementos de protección personal y de bioseguridad, apoyo nutricional y material de práctica.

‘Aprender haciendo’

Siguiendo la metodología ‘Aprender haciendo’, consistente en 20 por ciento de teoría y 80 por ciento de práctica, los aprendices realizarán la práctica en escenarios reales en los cuales la Etcar adelanta proyectos de mantenimiento o conservación como son la Casa Museo Rafael Núñez y los Bienes de Interés Cultural que se encuentran bajo la administración de la institución entre los que se encuentran el Castillo de San Felipe de Barajas y las murallas.

Más oportunidades de formación

Adicionalmente, la Etcar tiene abierta una nueva convocatoria para sus cursos de formación como técnicos laborales en Albañilería, Soldadura, Electricidad, Pintura, Carpintería y Jardinería. En esta oportunidad no se abrirá convocatoria para el programa de Cocina que ya cuenta con los cupos completos para el 2022.

En este nuevo proceso pueden participar los jóvenes que se preinscribieron a partir de noviembre de 2021 y no terminaron el proceso, es decir, que no trajeron los documentos, no presentaron entrevista ni examen. Estos preinscritos pueden acercarse a la institución con los documentos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de Fosyga, un recibo de servicio público, una foto tamaño carné, diploma o acta de grado de bachiller. Si no es bachiller, certificado de último año cursado (mínimo noveno grado), libreta militar (preferiblemente, no es obligatoria), certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional y la fotocopia del carné de vacunación COVID 19.

También pueden participar en esta convocatoria los interesados que tengan entre 18 y 28 años, pertenezcan a los estratos 1 o 2 y que hayan cursado mínimo hasta noveno grado de bachillerato. Para inscribirse deben acercarse a la sede de la Etcar ubicada en el barrio Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64 con los documentos mencionados anteriormente.

Rafael Cuesta Castro, director General de la Etcar, invita a los jóvenes que cumplan con el perfil y estén interesados en formarse en oficios tradicionales a participar de la convocatoria: “Este año la Escuela Taller Cartagena de Indias cumple 30 años formado a jóvenes en oficios tradicionales, son más de 6 mil egresados -nuestros Héroes del Patrimonio- los que han contribuido con la conservación de nuestro patrimonio cultural. Invitamos a los jóvenes interesados a participar en esta convocatoria y transformar sus vidas a través de la educación”.