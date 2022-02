Jueves 3 de Febrero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Denuncian la presencia de un presunto acosador sexual de mujeres que se movilizan en bicicleta en autopistas del café en la vía entre Armenia y Pereira.

La denuncia es de Paola Valencia que a través de redes sociales relató cómo fue víctima de un hombre que se movilizaba en moto y aprovechando la soledad y la oscuridad de esta carretera se acercó para tocarle sus partes íntimas.

La víctima en diálogo con Caracol Radio narró que “los dos íbamos en movimiento y este hombre vestido todo de rojo se me acercó y me tocó. Yo comencé a gritar y por miedo nunca paré, por fortuna pasaban dos vehículos y el agresor huyó, del susto yo no le vi la cara ni tomó las placas de la moto. Todo eso ocurrió antes del ingreso al municipio de Salento”.

La mujer denunció el hecho ante la policía y la Fiscalía, pero llamó la atención de las autoridades porque desde que publicó su caso en redes sociales varias mujeres hasta incluso hombres denunciaron la misma situación en esa carretera

Desde la Fiscalía, aunque está en investigación este caso, reiteraron la importancia de denunciar este tipo de agresiones para evitar que se sigan presentando en la región.

Hasta 41 años de prisión podría pagar un hombre imputado por el delito de feminicidio de su compañera sentimental una mujer de 22 años de edad en Armenia.

Y es que un juez de control de garantías envió a prisión a Juan Carlos Salas González, de 24 años, por presuntamente ser el responsable del delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó el implicado. Los hechos investigados ocurrieron el 29 de enero pasado en el asentamiento Milagro de Dios en Armenia.

Justino Hernández, director de Fiscalía explicó que las dos personas, al parecer, iniciaron una discusión por un celular. Y esta habría sido la razón por la cual el implicado habría herido en múltiples oportunidades con un arma blanca a la víctima, una mujer de 22 años, identificada Yuseidy Andrea Zuluaga Martínez.

El funcionario judicial agregó que en el 2021 los dos casos de feminicidio que se presentaron en los municipios de Armenia y La Tebaida fueron esclarecidos

El director de Fiscalía seccional Quindío llamó la atención porque los casos de feminicidio vienen antecedidos de violencia intrafamiliar

Y agregó “en el 2021 la Fiscalía en el Quindío atendió 582 casos de violencia intrafamiliar en el departamento donde la principal víctima es la mujer, pero resaltó que el 77.57%, es decir 393 casos fueron esclarecidos a pesar de que en muchas de las denuncias las víctimas por miedo intentaron retirar las denuncias”

Como Wilmer Josué Hernández, de 16 años de edad, fue identificado el menor de edad que decidió acabar con su vida al interior de una vivienda en el barrio Los Quindos al sur de Armenia.

A raíz de la prórroga de la restricción de la circulación de parrillero en moto en un cuadrante en el centro de Armenia por cuatro meses, hay posiciones encontradas entre los transportadores y los motociclistas.

Juan Carlos García, presidente de la asociación de transportadores del Quindío, aunque respalda la medida, fue claro en afirmar que la alcaldía se ha quedado corta en los operativos contra la informalidad.

Por su parte, Gustavo Santos fiscal de la federación nacional de motociclistas Unidos de Colombia rechazó esta medida porque considera que la alcaldía no ofrece soluciones ni alternativas diferentes a las restricciones y persecución a los motociclistas y los más de 500 conductores que se dedican a la informalidad.

Autoridades de salud en el Quindío insisten en el autocuidado por COVID-19 ante la mortalidad de menores de edad

La secretaria de salud del departamento, Yenny Trujillo, evidenció su preocupación por la muerte de menores de edad debido al virus los cuales no contaban con el esquema completo de vacunación COVID o ni siquiera una de las dosis.

Reforzó el llamado a los padres de familia para la aplicación respectiva de los biológicos especialmente en los menores con comorbilidades que son los de mayor riesgo.

Afirmó que son 41 personas las que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos con un porcentaje de ocupación en la red hospitalaria del departamento de 61%.

Hoy jueves 3 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en Armenia se llevarán a cabo en los centros comerciales IBG, Portal del Quindío y Calima, donde hay dosis disponibles de Sinovac y Janssen.

20.047 Estudiantes se benefician en Armenia del programa de Alimentación Escolar que comenzó con la entrega de los refrigerios ante el inicio de clases en el 100% de presencialidad.

Luis Miguel Gonzales, coordinador del PAE de la secretaria de educación explicó que son 13.000 las raciones industrializadas o refrigerios que comenzaron a entregar. indicó que, en cuanto a los almuerzos, 7.000 en total iniciarán la entrega el lunes 7 de febrero en las instituciones cuyos restaurantes cumple con las normas de bioseguridad.

Precisamente Hoy estará en Armenia y el Quindío la Ministra de Educación María Victoria Angulo que verificará cómo se lleva a cabo el proceso de presencialidad en el departamento.

400 Kits escolares entregó el comité departamental de cafeteros a estudiantes de las escuelas rurales en el municipio de Circasia en el Quindío.

La Universidad del Quindío iniciará clases presenciales el 16 de febrero al 100% de aforo

Así lo dio a conocer el rector de la institución de educación superior, José Fernando Echeverry, quien manifestó que estarán al 100% de aforo en las aulas de clase puesto que han realizado las adecuaciones pertinentes para cumplir con las medidas de bioseguridad en medio de los altos contagios por COVID.

1.357 empleos generan las tiendas de café en el Quindío. El observatorio de café en la vigencia 2021 de la cámara de comercio abordó 180 tiendas de café, 30 tostadoras, 45 empresarios y 1.072 ciudadanos en el que revelaron que el sector aporta 747 trabajos permanentes y 613 temporales.

También el observatorio arrojó que el 87.3% de los encuestados consumen café y el 34% prefiere hacerlo en el hogar, el 33% trabajo, 21% tiendas de café, cafeterías 9% y venta ambulante 2%.

El 33% consume café a lo largo del día, además el tinto americano es el de preferencia con un 39% le sigue el capuchino con 20% y el late 13%.

El empresario quindiano, Sergio Londoño, evidenció el aumento de las tiendas de café y el interés de los ciudadanos por consumir un buen producto.

Cafeteros en el Quindío evidencian retrasos en exportación del grano debido a la crisis por contenedores

Y es que, frente al ineficiente proceso de entrega de contenedores vacíos en el puerto de Buenaventura, repercute en las operaciones logísticas de comercio exterior en el país.

El productor de café Jorge Iván Giraldo, reconoció que la situación genera retrasos lo que aumenta los costos puesto que antes era tiempo de 45 días de entrega de Buenaventura -Asia con la crisis es de 90 a 100 días.

Proyectos de investigación y fondo pensional entre los destinos que tendrá la estampilla Pro-Universidad del Quindío

Después de dos años sin estampilla Pro-Universidad del Quindío la cual estuvo vigente hasta el 2019, directivas iniciaron socialización en la asamblea departamental para su emisión.

El rector del alma mater, José Fernando Echeverry, se refirió al recaudo que es hasta de 50 mil millones de pesos sin límite de tiempo que se enfocará a proyectos de investigación, pero también a ampliar las oportunidades de educación en los diferentes municipios del departamento.

En el Quindío proyectan recaudo de 18 mil millones de pesos por impuesto vehicular

Los vehículos automotores con placas comprendidas entre los números 000 y 400 tendrán plazo para presentar su declaración y pago hasta el 17 de junio; mientras que entre el 401 y el 800 podrán hacerlo hasta el 15 de julio. Por último, aquellos que estén entre el 801 y el 999 tendrán hasta el 12 de agosto, fecha límite que compartirán con motocicletas y motocarros con cilindraje mayor a 125 c.c

Un total de 269 especímenes, entre ellos 128 aves, 110 mamíferos y 31 reptiles. fueron liberados por la CRQ en 2021

Empresas Públicas de Armenia, EPA concretó convenio con Facilísimo para que allí se realice el recaudo; de esta manera y de forma rápida los usuarios podrán acercarse a los más de 188 locales autorizados en la capital del Quindío para realizar el pago del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado

Directivas de la Universidad del Quindío reconocieron dificultades para determinar avalúo del Deportes Quindío

El rector de la institución de educación superior, José Fernando Echeverry, señaló que respecto a la solicitud del juzgado tercero administrativo del circuito ha sido imposible encontrar datos reales puesto que en el terremoto de 1.999 muchos de estos se perdieron.

También resaltó que han establecido las solicitudes a las directivas del equipo, pero no ha habido respuesta sobre el monto.