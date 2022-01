Chile rompe con esa constante: Caparrós sobre la “denominada izquierda”

En el marco del Hay Festival en Cartagena, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, en charla con el corresponsal del diario El País (España) en Latinoamperica y Centroamérica, Javier Lafuente, señaló que la elección de Gabriel Boric en Chile marca una diferencia respecto a otros gobiernos “denominados de izquierda” de la región.

Caparrós sostuvo que el caso chileno es uno de los primeros de estos gobiernos de izquierda que no viene de las viejas estructuras de la política ni del ejército ni de viejos sindicatos como en otros casos, el cual denominó como el “el primer estallido callejero de la región”.

El periodista, escritor y pensador argentino agregó que “el caso de Chile rompe con esta constante y es el único en el cual esa energía consiguió canalizarse, primero hacia la constitución de una constituyente y después hacía estás elecciones en las que Boric ganó”.

“Es algo se formó nuevo, en la calle, en la pelea contra un sistema que no les parecía, que no les daba respuesta a sus necesidades. Es algo que fue sucediendo en algunos de nuestros países desde hace tres o cuatro años pero que en general funcionó, según la lógica del estallido, gente que ya no soporta en la situación en la que vive, que tiene que hacer algo para expresar ese descontento y que sale a la calle", indicó Caparrós.

“Me parece muy espectable como decían los clásicos en la medida en que no sabemos, porque no viene de ninguno de los sectores tradicionales que se reconvirtieron en los dos mil, en algo así como una dizque izquierda sino que es algo nuevo que puede ser bueno o malo pero ciertamente va a ser algo distinto y que se está buscando está inventando, creo que vale la pena mirar hacía allí”, sentenció el argentino.