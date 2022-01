Gremios en el Quindío llaman la atención sobre llegada de vacunas COVID

El llamado está direccionado a que el proceso continúe para generar mayor cobertura y no afectar la reactivación económica. El director del comité intergremial del departamento, Uriel Orjuela, evidenció que antes muchos ciudadanos estaban escépticos con el proceso por lo que no accedían a las dosis y ahora que la comunidad desea vacunarse no hay suficientes.

Se mostró preocupado ante las afectaciones para el sector por lo que espera en el menor tiempo el Gobierno Nacional realice las entregas respectivas.

Reconoció la importancia de la vacunación para disminuir los efectos graves del contagio por COVID-19.