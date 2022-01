Le niegan ingreso a un colegio público de Ibagué por tener cabello largo

Los padres de un menor denunciaron lo que para ellos es la vulneración al libre desarrollo de la personalidad que tiene su hijo de 10 años para tener el cabello largo.

En dialogó con Caracol Radio, Linda Silva, relató lo que vivió en el colegio Celmira Huertas de Ibagué, institución educativa en la que no le negaron el cupo a Simón Prieto Silva, pero si le manifestaron que no podía ir a estudiar mientras no se cortara el cabello.

“El rector me empieza a hacer una comparación con un caso que tuvo en años anteriores en el que un joven llegó rapado, que tenía piercing, que fue grosero, situación que me molesta porque la comparación la hizo para explicarme que el niño no podía ingresar a la institución por tener el cabello largo”, dijo Silva.

Según la mujer, su hijo se ha destacado en los colegios públicos y privados en los que ha estado por su buen comportamiento, incluso en el grado de Quinto de primaria lo condecoraron por su alto rendimiento académico.

“Un pacto de convivencia que fue diseñado por el mismo rector, no lo muestra, pero me indica que hay un articulo que dice que los niños deben ir con corte a máquina, él es crespo, tiene el cabello sobre los hombros, es como su identificación”, sostuvo.

El niño viene de una institución educativa del municipio de Rovira, Tolima debido a que su mamá llegó a la capital del Tolima buscando un nuevo futuro para él y su familia.

“Me lo comparó con un ñero, eso fue muy odioso, fueron las palabras de él, es un niño de 10 años que viene de un pueblo, que ha crecido con unos valores éticos y morales dentro de la familia, es algo que nos entristece”, manifestó Linda Silva.

La familia buscó un cupo en una institución privada, pero no descarta que proceder legalmente para que se genere un debate jurídico sobre cómo se está actuando en estos casos en las instituciones públicas.

La secretaría de Educación anunció que emitirá una circular para que este tipo de hechos no se sigan presentando en la ciudad.