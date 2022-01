Coosalud espera que 42.000 niños se pongan al día con sus vacunas

La fecha central de la primera Jornada Nacional de Vacunación del año será el próximo sábado 29 de enero en todos los puntos vacunadores habilitados del país. Para esta se incluyen 21 tipos de vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Una de las metas de Coosalud EPS es inmunizar contra el sarampión y la rubéola a cerca de 42.0000 niños afiliados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/K7Jev8DgNB12yI8PU6yEU4

Bajo el lema de ‘Día de ponerse al día’, el Ministerio de Salud y Protección Social busca que los ciudadanos, especialmente niños, completen sus esquemas. Para ello, es indispensable que los padres o cuidadores de los menores lleven sus carnés de vacunación a los puestos para controlar la aplicación de las dosis.

“Estamos invitando a todos los padres de familia, cuidadores de niños, embarazadas y adultos, para que completen sus esquemas de vacunación en los puntos más cercanos. Vacunándolos, los padres pueden sumar poder a la vida de sus hijos”, apunta Jhoana Bonilla Esparza, analista nacional de Epidemiología de Coosalud.

La jornada, que cuenta con el apoyo Secretarías de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), instituciones prestadoras de salud (IPS) y con la participación de aliados estratégicos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros actores, busca poner al día a toda la población colombiana que, teniendo en cuenta la situación por la pandemia de COVID-19, no ha podido completar su esquema de vacunación regular.

“No podemos olvidar que, además del covid, existen otras enfermedades prevenibles y, por eso, es importante que no nos descuidemos. En Colombia había enfermedades como el sarampión y la rubéola que se habían prácticamente erradicado, pero, a raíz de la llegada de población migrante no vacunada, comenzaron a reactivarse los casos en zonas donde había buenas coberturas. Por eso estamos reforzando esas coberturas, para evitar en resurgimiento de brotes de esas enfermedades”, manifiesta Enrique Mazenett, director nacional de Epidemiología de Coosalud EPS.

Aunque la jornada de vacunación está enfocada, principalmente, en los niños menores de 10 años, también hay biológicos para los adultos de manera gratuita. “En cuanto a los niños, tenemos las vacunas del esquema regular como son polio, DPT y pentavalente, pero también estamos poniendo las vacunas para mujeres en estado de embarazo y para adultos, la de influenza”, agrega Bonilla.

Frente a la efectividad de los biológicos, Mazenett explica: “La vacuna es la medida más efectiva que se ha inventado, porque, a través de esta estrategia de salud pública está casi que garantizando que no le va a dar una enfermedad. Entonces el peligro es no vacunarse. Recordemos que, cuando yo me vacuno, también protejo a mi familia y a toda la comunidad, entonces no solamente estoy evitando una enfermedad para mí, sino que estoy evitándola para los que están a mi alrededor”.

Aplicación del esquema de vacunación y metas de la EPS

En recién nacidos se debe aplicar el ciclo inicial: BCG (tuberculosis) y hepatitis B (4.630 niños afiliados).

A los 2 y 4 meses: pentavalente (hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B) y DPT (difteria, tétano, tosferina), polio, neumococo y rotavirus (4.630 niños afiliados).

A los 6 meses: pentavalente (hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B) y DPT (difteria, tétano, tosferina), influenza y polio (4.630 niños afiliados).

A los 7 meses: influenza (4.630 niños afiliados)

A los 12 meses: triple viral (sarampión, rubéola y paperas), varicela, hepatitis A, influenza y neumococo (3.934 niños afiliados).

A los 18 meses: DPT, polio y fiebre amarilla (3.951 niños afiliados).

A los 5 años: DPT, polio, triple viral y varicela (4.127 niños afiliados).

Niños entre 1 a 10 años: refuerzo contra sarampión y rubéola (41.833 niños afiliados).