Zonas de producción de papa ha disminuido un 30% en el Oriente de Antioquia

Los productores de papa del Oriente de Antioquia, principal despensa de este producto en el departamento tampoco son ajenos a las adversidades generadas por la pandemia del COVID-19 y el elevado precio de los agroinsumos, que al igual que para los lecheros, aumentó hasta en un 100% el abono.

Sergio Andrés Martínez Pérez, integrante de la Federación Nacional de Papa, Fedepapa, explicó que la situación del gremio en Antioquia, aunque actualmente no es grave, si es crítica y todo por cuenta de las dificultades que han tenido que atravesar los productores lo que ha llevado a que las áreas de producción del tubérculo estén disminuyendo de manera considerable en los últimos meses, lo que repercute en los precios al consumidor.

“Muchos cultivadores que se retiraron de la papa, muchos han arrendado sus tierras propias para otros cultivos o explorando nuevas explotaciones. Porque definitivamente se le quitaron a la papa. Uno es por los agroinsumos porque digamos que volver a arrancar en este momento con estos costos tan altos no es fácil y la otra es que traen digamos un saldo en rojo que nos dejó la crisis del 2020”, señaló el señor Martínez Pérez, también gerente de la cooperativa Coagrounión del municipio de La Unión.

El agremiado explicó que clacula que los próximos dos meses la producción de papa disminuya mucho más y es porque comienza una nueva cosecha, pero que también espera que los precios no aumenten más de lo que ya están, porque para ellos un precio competitivo, con ganancias y sin golpear el bolsillo de los consumidores es un kg entre 2.000 y 2.500 pesos.

“Tanto como desabastecimiento no creo, tanto como no encontrar papita, lo que sí es que no en las cantidades a las que hemos estado acostumbrados y en un mercado que por fortuna para nosotros que cultivamos la papa y que sabemos la importancia en todo restaurante y todo hogar”, agregó.

El señor Sergio Andrés Martínez Pérez, aseguró que solo en el municipio de La Unión, población papara por excelencia alrededor de 11 mil personas viven de este alimento, es decir la mitad de los habitantes que actualmente es de 22 mil.