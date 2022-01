Se aplaza nuevamente, la obra aldea de la Felicidad en Rivera Huila

En lo que tiene que ver con la Alameda de la felicidad, construida al ingreso del municipio de Rivera, proyecto que fue contratado por la gobernación del departamento del Huila en el gobierno pasado del gobernador Carlos Julio González Villa ha tenido varios contratiempos.

La obra había quedado de ser entregada este 20 enero del año 2022 vuelve a tener otro retraso por parte del contratista a raíz de unos daños registrados en el pavimento y algunas señalizaciones.

El alcalde de Rivera, John Jairo Yepes comento “el retraso ha sido porque no habido producción del suministro de asfalto, no se logró comprar por la falta de suministros a raíz del paro y la pandemia. La entrega de la obra que se ha venido postergando desde el año pasado no tiene fecha límite de entrega”.

Por el momento se trabajará en el tema de señalización de la ciclo ruta que llegaría hasta la ese municipal, como también se trabajara en la construcción de dos reductores de velocidad que irán en la vía principal.

Igualmente se va levantara el pavimento que se hizo pero que quedo con desperfecto, se trama de por lo menos un kilómetro que será restablecido por el contratista.