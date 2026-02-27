Impulsan proyectos estratégicos para fortalecer el café, el cacao y la formalización en el Huila

neiva

La Secretaría de Agricultura continúa ejecutando acciones para fortalecer los sectores productivos del departamento, especialmente en café y cacao. A través de proyectos gestionados con el Ministerio de Agricultura, se avanza en iniciativas que buscan mejorar la productividad y competitividad del campo huilense. Estas estrategias incluyen apoyo técnico, entrega de insumos y modernización tecnológica

En el sector cafetero se desarrollan varios proyectos integrales. Uno de ellos, en articulación con el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, permitirá beneficiar a más de 4.700 pequeños productores con predios entre 0,5 y 1,5 hectáreas. La iniciativa contempla la entrega de kits de fertilizantes y enmiendas para mejorar la calidad del suelo y aumentar la productividad. Asimismo, otro proyecto de fomento cafetero llegará a 775 productores con maquinaria, equipos, secaderos y reconversión tecnológica.

Oscar Trujillo, de gobierno departamental, expreso que “en cuanto al cacao, se avanza en un ambicioso proyecto estructurado con el apoyo de la FAO y cooperación internacional, presentado el año anterior en Roma, Italia. La propuesta contempla cinco componentes: aumento de la productividad, fortalecimiento agroindustrial, sostenibilidad ambiental, impulso a rutas turísticas del cacao y promoción de la asociatividad. Con esta estrategia se espera impactar a 2.500 nuevas familias, que se sumarán a las 3.500 ya vinculadas al sector en el Huila.

Finalmente, la formalización de predios rurales sigue siendo una prioridad. La Secretaría de Agricultura cuenta con un equipo técnico y jurídico que adelanta procesos por vía notarial, sin costo para los beneficiarios. La meta del gobierno departamental es formalizar 800 predios durante el cuatrienio. A la fecha, 160 pobladores ya han legalizado sus tierras, y en los próximos días se entregarán nuevos paquetes que permitirán avanzar en la seguridad jurídica del campo huilense.