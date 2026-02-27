Impulsan proyectos estratégicos para fortalecer el café, el cacao y la formalización en el Huila
Más de 7.000 familias cafeteras y cacaoteras serían beneficiadas con inversión en tecnología, fertilización y acompañamiento técnico.
neiva
La Secretaría de Agricultura continúa ejecutando acciones para fortalecer los sectores productivos del departamento, especialmente en café y cacao. A través de proyectos gestionados con el Ministerio de Agricultura, se avanza en iniciativas que buscan mejorar la productividad y competitividad del campo huilense. Estas estrategias incluyen apoyo técnico, entrega de insumos y modernización tecnológica
En el sector cafetero se desarrollan varios proyectos integrales. Uno de ellos, en articulación con el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, permitirá beneficiar a más de 4.700 pequeños productores con predios entre 0,5 y 1,5 hectáreas. La iniciativa contempla la entrega de kits de fertilizantes y enmiendas para mejorar la calidad del suelo y aumentar la productividad. Asimismo, otro proyecto de fomento cafetero llegará a 775 productores con maquinaria, equipos, secaderos y reconversión tecnológica.
Oscar Trujillo, de gobierno departamental, expreso que “en cuanto al cacao, se avanza en un ambicioso proyecto estructurado con el apoyo de la FAO y cooperación internacional, presentado el año anterior en Roma, Italia. La propuesta contempla cinco componentes: aumento de la productividad, fortalecimiento agroindustrial, sostenibilidad ambiental, impulso a rutas turísticas del cacao y promoción de la asociatividad. Con esta estrategia se espera impactar a 2.500 nuevas familias, que se sumarán a las 3.500 ya vinculadas al sector en el Huila.
Finalmente, la formalización de predios rurales sigue siendo una prioridad. La Secretaría de Agricultura cuenta con un equipo técnico y jurídico que adelanta procesos por vía notarial, sin costo para los beneficiarios. La meta del gobierno departamental es formalizar 800 predios durante el cuatrienio. A la fecha, 160 pobladores ya han legalizado sus tierras, y en los próximos días se entregarán nuevos paquetes que permitirán avanzar en la seguridad jurídica del campo huilense.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...