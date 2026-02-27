Operativo militar entre Huila y Cauca deja un oficial muerto y dos soldados heridos

Neiva

La Novena Brigada, adscrita a la Ejército Nacional de Colombia, informó sobre un lamentable hecho ocurrido en zona rural del departamento del Cauca. Los acontecimientos se registraron en el corregimiento de Itaibe, jurisdicción del municipio de Páez, mientras tropas adelantaban operaciones de control y seguridad en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 26 Cacique Pigoanza, con apoyo del Grupo de Caballería Liviana N.º 11, lograron la captura en flagrancia de un hombre que portaba material explosivo. El detenido sería, presuntamente, integrante de un grupo armado organizado residual que delinque en esta zona del país.

Durante el procedimiento, un grupo numeroso de personas se concentró en el lugar con la intención de impedir la acción de la Fuerza Pública. Ante la tensión generada y con el propósito de evitar enfrentamientos, las tropas realizaron un repliegue estratégico en vehículos militares. En medio de la maniobra de retroceso de uno de los automotores blindados, se produjo el colapso de un tramo de la vía, lo que desencadenó un accidente.

Además, dos soldados resultaron con lesiones leves y reciben atención médica. La institución anunció que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y reiteró su compromiso con la seguridad regional, el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.