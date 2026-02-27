En Neiva siniestros viales suben 28% y muertes se disparan 133% en enero

Operativos de control y alcoholemia en Neiva, tras el aumento del 133% en muertes viales durante enero de 2026.

Neiva arrancó el 2026 con un preocupante incremento en la siniestralidad vial. Solo en enero se registraron 27 siniestros de tránsito, un 28,57% más que en el mismo mes de 2025, cuando se reportaron 21 casos, según cifras oficiales del Observatorio de Seguridad Vial del municipio.

El aumento más alarmante se presenta en las víctimas fatales, en enero de 2025 murieron tres personas, mientras que en enero de 2026 la cifra ascendió a siete, lo que representa un incremento del 133,3%. Los lesionados también aumentaron de 27 a 37 personas (+37%) y el total de víctimas pasó de 41 a 61 ciudadanos (+48,8%).

El panorama del primer bimestre es aún más crítico. De acuerdo con la secretaria de Movilidad, Edna Joana Cruz, entre enero y febrero ya se contabilizan 12 personas fallecidas en siniestros viales, el doble frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron seis muertes.

“Lamentablemente iniciamos el 2026 con un panorama triste, marcado por el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol”, advirtió la funcionaria.

Las cifras ratifican que los motociclistas siguen siendo los actores viales más vulnerables y con mayor participación en los accidentes. En enero, el 70,3% de los siniestros correspondió a choques (19 casos), y de estos, el 84,2% fueron choques con otro vehículo. En el 93,75% de esos casos estuvieron involucradas motocicletas.

Además, las motos concentraron el 70,97% de las infracciones impuestas en el mes, principalmente por incumplimientos como no tener revisión tecnomecánica al día y estacionar en sitios prohibidos.

Los atropellos y las caídas de ocupante representaron cada uno el 14,81% de los casos registrados.

Las comunas Seis (33,33%), Cinco (14,81%), Cuatro (11,11%) y Tres (11,11%) concentraron el 70,36% de la siniestralidad en enero. En materia de mortalidad, se registraron víctimas en las comunas Diez, Seis, Cuatro y Nueve, además de la zona rural.

Entre los barrios con más eventos se encuentran Santa Isabel, Las Palmas y la Zona Industrial.

El jueves fue el día más crítico, con 8 siniestros (30,76% del total mensual), y la franja horaria más riesgosa se ubicó entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, coincidiendo con horarios de mayor actividad nocturna.

Frente a este panorama, la Secretaría de Movilidad mantiene operativos permanentes de alcoholemia, control de piques ilegales, verificación del uso de casco y prenda reflectiva, y planes candado contra conductores que se pasan semáforos en rojo.

Además, se mantiene vigente hasta el 10 de marzo el decreto que restringe la circulación de motocicletas entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., medida que será evaluada para su continuidad.

Aunque en 2025 Neiva logró ubicarse como la tercera ciudad del país con mayor reducción de muertes por siniestros viales, tras pasar de 72 fallecidos en 2024 a 64 en 2025 (reducción cercana al 8%), el inicio del 2026 evidencia un retroceso que preocupa a las autoridades.