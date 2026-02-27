Extorsión en el Huila, el GAULA advierte aumento y llama a denunciar a tiempo

El comandante del GAULA Militar Huila, mayor Anderson Castañeda, reportó que las capturas por delitos de extorsión en el departamento van al alza. En comparación con enero del año pasado, cuando solo se registró una captura, este 2026 ya se contabilizan dos, antes de finalizar febrero.

El mayor Castañeda recordó que el 2025 cerró con un balance positivo, destacando operaciones como la desarticulación en marzo de la estructura Julián González, del Frente Ismael Ruiz, que extorsionaba a comerciantes y población civil en municipios como Neiva y Palermo.

Entre las modalidades más frecuentes de extorsión se encuentran las llamadas carcelarias, donde delincuentes desde las cárceles contactan a ciudadanos prometiendo supuestos empleos y, posteriormente, exigen dinero a cambio de la seguridad de la víctima. En diciembre, el GAULA incautó más de 24 celulares y material usado en estas extorsiones en la cárcel La Picota, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Otra modalidad consiste en citar a las víctimas fuera del departamento, en zonas del Meta, Caquetá o Cauca, donde son intimidadas y forzadas a entregar dinero. Castañeda advirtió que el delito de extorsión se basa en el miedo y cualquier ciudadano puede ser víctima, incluidos campesinos, comerciantes y estudiantes.

El mayor resaltó la importancia de la prevención y de la denuncia en tiempo real. En 2025, el GAULA registró solo 88 denuncias, pese a que la población del Huila supera 1,3 millones de habitantes. De los casos denunciados, el 90 % logró esclarecerse mediante capturas o judicialización, resaltando la eficacia de la coordinación entre Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía.

Finalmente, el comandante reiteró el llamado a toda la comunidad para reportar cualquier intento de extorsión a través de las líneas de atención 147 y otros canales habilitados, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a este delito.