Huila rompió récord en ANATO 2026 con 55 empresas y más de 903 mil visitantes en 2025

El Huila participó en ANATO 2026 con 55 empresas del sector turístico y una muestra cultural dedicada al Sanjuanero Huilense.

El Huila consolidó su posicionamiento como uno de los destinos emergentes más fuertes del país durante su participación en ANATO 2026, donde alcanzó la mayor representación empresarial de su historia, 55 empresas del sector turístico hicieron presencia en la vitrina más importante del turismo colombiano.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera acompañó a operadores, agencias de viajes y aliados estratégicos, resaltando el crecimiento sostenido del sector y las cifras que hoy respaldan el auge turístico del departamento.

Según el mandatario, en 2025 el Huila recibió 903.544 visitantes en sus principales atractivos turísticos, de los cuales más de 20 mil fueron extranjeros. A esto se suma una entre llegadas y salidas, y más de 10 millones de viajeros movilizados por terminales terrestres.

“Las cifras hablan con claridad. El Huila está en el radar turístico nacional e internacional”, afirmó Villalba Mosquera.

El departamento promovió su oferta integral que incluye turismo arqueológico con el Parque Arqueológico de San Agustín (Patrimonio de la Humanidad), turismo científico y paleontológico en el Desierto de la Tatacoa, turismo religioso, rural, de naturaleza, aventura y bienestar, destacando la caficultura con denominación de origen y escenarios naturales como el Macizo Colombiano.

La apuesta cultural del Huila en ANATO rindió homenaje al Sanjuanero Huilense, patrimonio cultural del departamento, en el marco de los 90 años de su melodía, compuesta en 1936 por el maestro Anselmo Durán Plazas.

La puesta en escena incluyó presentaciones de la Banda Sanjuanero, el grupo folclórico Tierra Viva y la Reina Nacional del Bambuco, quienes interpretaron piezas emblemáticas como El Huilense, El Guacirqueño y Ojo al Toro.

Durante la feria también se presentó el afiche oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que se realizará del 12 al 29 de junio de 2026, invitando a Colombia y al mundo a visitar el departamento.

Afiche oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, obra del diseñador huilense Yilber Augusto Cupitra, que exalta la tradición, el sanjuanero y la identidad cultural del Huila.

Con cifras récord y una fuerte apuesta cultural, el Huila busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más diversos y competitivos del país.