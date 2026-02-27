Alarma sanitaria en Neiva por mono positivo para fiebre amarilla en Palermo

Neiva

La confirmación de un mono positivo para fiebre amarilla en el municipio de Palermo encendió las alertas sanitarias en Neiva. Las autoridades de salud señalaron que, debido a la cercanía entre ambos territorios, es necesario reforzar las acciones preventivas. La movilidad constante de ciudadanos por razones laborales y académicas incrementa el riesgo. Por ello, se adoptaron medidas inmediatas para evitar posibles contagios en la capital huilense.

El hallazgo del primate infectado implica la posible circulación del virus en la zona. Si un mosquito transmisor picó al animal y posteriormente a una persona, podría iniciarse un cuadro clínico de fiebre amarilla. Esto abriría la puerta a una cadena de transmisión que las autoridades buscan evitar. Hasta el momento, en Neiva no se ha confirmado ningún caso en humanos.

Lilibeth Galván, secretaria de salud, afirmo que “Frente a esta situación, la Secretaría de Salud anunció un plan de intensificación de la vacunación en las comunas 1, 3 y 9. El objetivo es realizar un bloqueo vacunal mediante jornadas casa a casa para inmunizar a quienes aún no cuentan con la dosis. A la fecha, más de 296.000 personas han sido vacunadas, alcanzando coberturas superiores al 100 % según población susceptible, aunque persiste un porcentaje pendiente por inmunizar”.

La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica desde los nueve meses de edad y está disponible para toda la población. Por el momento se continua con la estrategia que se adelantara en varias comunas de la ciudad de Neiva, donde podría verse reflejado algunos contagios.