Nuevos plantones en rechazo al aumento del pasaje en Pereira

Este miércoles 19 de enero, a las 6:00 p. m., varios manifestantes se reunirán en las inmediaciones de la estación del Megabús de Ciudad Victoria para realizar una protesta pacífica y rechazar el aumento del pasaje en el área metropolitana, el cual pasó de 2.200 a 2.350 pesos durante la presente vigencia.

Santiago Cobos, uno de los promotores del plantón, reiteró que no es justo que los buses y el sistema de transporte masivo tengan un incremento del 6,8 % debido a que, según él, el servicio es malo y los horarios de operación cada vez son más limitados. Además, señaló que debería haber una tarifa diferencial para ciertas poblaciones como los estudiantes.

"Este sistema no tiene buena calidad y no hay un ningún argumento para subir el precio. Además, entendemos que con este incremento no hay mejores garantías para el usuario ni para los trabajadores de las empresas de transporte público", puntualizó.

Entre tanto, hace algunos días desde la empresa Megabús dieron a conocer que la tarifa del sistema de transporte masivo en Pereira es una de las más bajas de todo el país y que ese aumento fue acordado con diferentes sectores del área metropolitana.