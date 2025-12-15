Ante crisis de seguridad, despliegan soldados y sobrevuelos en el norte del Tolima

Tolima

Tras un consejo de seguridad que lideró la gobernadora Adriana Magali Matiz, las autoridades del Tolima determinaron una serie de medidas para afrontar la compleja situación de orden público que atraviesa el norte del departamento, especialmente los municipios de Fresno y Mariquita.

El repunte de sicariatos y homicidios registrado en las últimas semanas llevó a tomar medidas como el acompañamiento de 40 soldados profesionales para el municipio de Fresno y sobrevuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el norte del Tolima, entre otras.

“Vamos a tener a un coronel que va a estar dirigiendo directamente desde Fresno la seguridad de este municipio, Mariquita y Honda. Además de eso, vamos a realizar sobrevuelos constantes por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el objetivo de tener un control territorial y actuar de manera oportuna”, remarcó la gobernadora.

Asimismo, la mandataria, tal como lo anunció para el municipio de El Espinal, reveló que también atacarán las propiedades y bienes de las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que estarían detrás de los homicidios en esta zona del Tolima.

“Vamos a aplicar con todo el rigor de la ley las medidas de extinción de dominio para estas personas que están haciendo microtráfico en el municipio de Fresno”, remarcó la gobernadora.

Las autoridades estiman que detrás del fenómeno de inseguridad en el norte del Tolima estarían por lo menos dos bandas que se disputan el territorio para controlar el tráfico de estupefacientes. Lo que ha provocado homicidios selectivos y retaliaciones entre sus integrantes.