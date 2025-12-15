Medellín expresa su solidaridad con las familias de los fallecidos en el accidente de Remedios

Medellín

El alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, también se sumó a los mensajes de apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas del trágico accidente en el que fallecieron 17 personas, 16 menores y un adulto. El mandatario manifestó que como padre entiende el dolor de quienes hoy lloran a estas personas. El mandatario envió el mensaje de solidaridad en nombre de toda la ciudadanía.

“Esto es una tragedia. De verdad que toda nuestra solidaridad con la comunidad de Bello, y especialmente con su familia, de verdad que qué dolor tan grande. Yo tengo hijos también en esas edades, por Dios, uno solo imaginarse eso, el dolor que deben estar sintiendo las familias. Que Dios les dé mucha fuerza, mucha fortaleza y, por supuesto, los acompañamos de todo corazón”.

Agregó que este dolor no solo es del municipio de Bello, donde vivían las víctimas, ni Medellín, sino de todo el país por la magnitud de la tragedia.