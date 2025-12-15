Día Mundial de la Discapacidad con Show navideño y espectáculo canino en Cartagena

La conmemoración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad cerró con una jornada llena de alegría, inclusión y actividades recreativas, organizada por el Instituto de Deportes y Recreación —IDER— en articulación con la Policía de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Alrededor de 200 niños y 200 cuidadores participaron en esta mañana especial, diseñada para promover el bienestar, la integración y el entretenimiento de la comunidad con discapacidad.

El evento incluyó un show navideño preparado por el programa de discapacidad, que logró animar y emocionar a los asistentes en un ambiente festivo y lúdico.

La jornada continuó en la tarde, a partir de las 2:30 p.m., con un espectáculo canino ofrecido por la Policía, donde las unidades especializadas demostraron sus habilidades a través de ejercicios de obediencia, destrezas y demostraciones dinámicas que cautivaron al público infantil.

Estas actividades se enmarcan en el propósito institucional de seguir generando espacios formativos y de recreación para la niñez.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, continúa aprovechando estos escenarios para fortalecer el bienestar infantil y consolidar acciones orientadas a la prevención y la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.