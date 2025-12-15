Gobernación de Bolívar avanza en compromisos con Santo Madero, María La Baja, Evitar y Las Brisas

La Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar avanza de manera incansable en el cumplimiento de medidas y acciones orientadas a la reparación integral de las comunidades, reafirmando el compromiso del gobernador Yamil Arana Padauí con las víctimas del departamento.

Durante los últimos días, los equipos territoriales han llegado a distintos puntos de Bolívar con jornadas de atención, prevención y acompañamiento psicosocial.

Recientemente, en Santo Madero, se realizó una actividad de conmemoración y el seguimiento al cumplimiento de una sentencia con un encuentro de medicina ancestral, reafirmando el compromiso institucional con la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas.

Paralelamente, en La Pista vereda de San Pablo (María La Baja) se desarrolló una jornada de prevención del abuso sexual, dirigida especialmente a mujeres, niños y adolescentes, con actividades pedagógicas, lúdicas y de orientación.

Estas acciones territoriales también llegaron el fin de semana a otros municipios. En Evitar (Mahates) se llevó a cabo una mañana de cultura y muchos juegos con niños y niñas, enfocada en la promoción de entornos protectores.

Por su parte, en Las Brisas (San Juan Nepomuceno) se realizó una significativa conmemoración comunitaria en el marco de la ordenanza 068, fortaleciendo procesos de memoria y reparación.

El secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación, Iván Sanes Pérez, destacó que estos recorridos representan el corazón del gobierno departamental: “seguimos llegando a cada rincón de Bolívar para escuchar, acompañar y garantizar que las víctimas se sientan respaldadas. Nuestro compromiso es permanente y es en el territorio donde se construye la reparación integral y la verdadera reconciliación.”

Las jornadas continuarán en los próximos días en las comunidades de Palenquito (María La Baja), Zipacoa (Villanueva), El Níspero (María la Baja) y Simití, donde se desarrollarán espacios de atención, pedagogía, prevención y acompañamiento psicosocial, en articulación con líderes locales y organizaciones comunitarias. De esta forma se consolida la directriz del gobernador de Bolívar: “Más territorio, menos escritorio”.