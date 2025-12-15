Jovanna Villamizar Marrugo es “Niña Bolívar” en Mini Colombia Internacional

Si hay algo en que trasciende en buena medida el terruño bolivarense es su riqueza cultural, sus tradiciones ancestrales y su gastronomía, además de la característica belleza de sus mujeres y su usanza en concursos de esta índole.

En esta oportunidad el departamento tendrá representatividad en Mini Colombia Internacional con Jovanna Del Carmen Villamizar Marrugo, “Niña Bolívar” 2025-2026.

El carisma, el aura y la simpatía de Jovanna la han llevado siempre a obtener sobresalientes participaciones en concursos en los que ha estado, tanto en su institución escolar, así como en eventos corporativos de la capital bolivarense y en actividades de recreación e integración infantil.

En ese contexto, Jovanna Villamizar Marrugo, quien es hija del Comunicador Social y Periodista de la Gobernación de Bolívar, Geovanni Villamizar Vega y Lucelys Marrugo Muñoz, funcionaria de la Secretaría de Hacienda Distrital, ostenta el título ‘Niña Bolívar Internacional’ y es la actual imagen del reinado Caribe Infantil, por eso la chiquilla cartagenera representará tanto al departamento de Bolívar y a la ciudad Heroica.

Para la gala final de coronación y elección de la niña Mini Colombia Internacional la cual se efectuará en el próximo mes de marzo de 2026 en Bucaramanga, ya la “Niña Bolívar” se viene preparando para dejar en alto el nombre del departamento y demostrar todo el talento y el sabor Caribe que hay en la región.

Para subrayar, el reto que asume la niña Jovanna Villamizar, desde luego, con el apoyo de sus padres y familiares, los combinará con sus estudios de básica primaria y su vinculación a la escuela de danzas ‘Bailarte’, en las que ha recibido durante más de 10 meses clases de fotografía, desenvolvimiento en pasarela, fogueo periodístico, etiqueta y protocolo.

Es menester acentuar el gran desempeño de Jovanna en el concurso ‘Chica Bonita’ 2025, donde tuvo una destacada participación al estar en el top 5 de finalistas y generar comentarios positivos durante los más de 8 meses del proceso en la categoría kids.

Así las cosas, la niña que resulte ganadora en Mini Colombia Internacional tendrá la misión y responsabilidad de representar al país en un importante concurso a realizarse en el exterior en el venidero año 2026.