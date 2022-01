Sindicato de educadores pide ser prudentes frente al retorno a las clases

El sindicato de Educadores Unidos de Caldas – EDUCAL, pide a los gobiernos departamental y municipales, que se tengan todas las medidas, protocolos, abastecimiento e infraestructura para el retorno de los estudiantes a las aulas de clase, teniendo presente el aumento en los indicadores de contagio por COVID-19 y ocupación de UCI en la región.

“Lo que tenemos que plantear es que el Gobierno continúa con la insistencia del regreso a la presencialidad de las clases, y con esto quiero dejarle claro a la comunidad educativa y a toda la opinión pública, que no es que los sindicatos se opongan al tema del regreso a las clases, si no que lo que nosotros necesitamos es que nos den las garantías necesarias para poder llegar a las clases en las mejores condiciones y que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad”, dijo José Darío López Salgado, presidente de Educal.

Señala que un estudiante requiere de entre 4 y 5 tapabocas durante su jornada, y que además, en las Instituciones Educativas aún hay falencias en cuanto a la implementación de los lavamanos y la demanda de alcohol entre otros elementos.

“Nosotros de todas maneras hemos tenido una posición clara desde el inicio de la pandemia, de que nosotros queremos continuar con el trabajo en las mejores condiciones y creemos que en el departamento de Caldas y en el municipio de Manizales, no es la excepción en cuanto a la falta de dotación de elementos de bioseguridad”, resaltó el dirigente sindical.

Actualmente, los docentes y personal administrativo está retornando a las instituciones, por lo que se espera que en los próximos días se realice una evaluación de la situación en cuanto a instalaciones y requerimientos, para el ingreso de los estudiantes que será en cerca de 12 días.

“Consideramos más prudente tomar una decisión más acertada y hacer un compás de espera entorno a que vuelvan a bajar los niveles de contagio, los niveles de ocupación de camas UCI y todas estas cosas para poder garantizar que no vayamos a caer en un pico que llene los hospitales y quede gente que no pueda ser atendida”.

Por último indicó, que en el transcurso de la semana se reunirán con la secretaria de Educación de Manizales, con el fin de darle a conocer sus observaciones frente a la presencialidad del 100% y solicitar que la decisión de retorno sea prudente frente a la situación actual de la ciudad.

Le puede interesar:

En Aguadas refuerzan las normas de tránsito e incentivan el pago de multas

“La línea tres del cable debería servir a la Ciudadela del Norte"

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.