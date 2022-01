Martes 4 de Enero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío confirmaron el primer caso positivo para COVID-19 de la variante ómicron, las autoridades no descartan que estén circulando más casos de esta cepa

Y es que, desde el Instituto Nacional de Salud, INS, anunciaron que una de las muestras enviadas para ser analizadas arrojó resultado positivo, situación que pone en alerta máxima a todo el sistema médico y hospitalario de la región.

Eleana Andrea Caicedo Arias, secretaria de Salud encargada expresó: “en estos momentos podemos tener circulación o varios casos de esta variante en el Quindío; es muy importante que reforcemos los protocolos, teniendo en cuenta que esta es una variante altamente contagiosa, que tiene una rápida transmisibilidad y por esto instamos a todo el departamento para que encendamos las alertas y tengamos muy en cuenta el autocuidado”.

En un 50% incrementaron los casos positivos de COVID-19 en el Quindío

Así lo dio a conocer la epidemióloga de la secretaría de salud del departamento, Ana Cecilia López, quien aseguró que el aumento de casos se evidencia en lo que se registraba diariamente, puesto que desde el 26 de diciembre el reporte es sobre 100 casos en el que los últimos días la tendencia se mantiene.

Destacó que la comunidad en general se ha relajado con las medidas de bioseguridad lo que intensifica el riesgo de contagio. Respecto a la virosis de gripa que circula por estos días, afirmó que lo ideal es la prueba para descartar casos.

En cuanto a la ocupación en la Unidad de Cuidados Intensivos, resaltó que no se ha evidenciado un incremento en el porcentaje de ocupación mayor al 60%. Fue enfática en afirmar que no significa bajar la guardia puesto que es primordial completar los esquemas de vacunación para no desbordar la capacidad hospitalaria del departamento.

Indicó que las fiestas de fin de año y las que están activas como las del municipio de Salento desencadenaron que la comunidad no acatará las medidas por lo que se evidencia aglomeración de personas aumentando así el riesgo de contagio

Para hoy martes 4 de enero, la secretaría de Salud de Armenia habilitó 5 puntos de acceso a vacunación contra COVID -19, en los centros comerciales, San Sur e IBG, en la sede del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA al norte en las casetas comunales de los barrios La Patria y Villa de la vida y el trabajo.

Los interesados en acceder a las dosis del biológico, deberán presentar su documento de identidad y carnet de vacunación. Los puntos atenderán a partir de las 8:00 a.m. y hasta agotar existencias.

Avanza en Armenia el ensayo clínico sobre nuevas vacunas contra COVID-19

Son más de 500 los participantes a nivel nacional que se han sumado al estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud en el que la vacuna procedente de la casa farmacéutica Medigen de Taiwán es de dos dosis similares a la de Sinovac.

El médico Jorge Gómez, doctor en ciencias biomédicas, llamó la atención de los ciudadanos para que acudan al proceso y en un acto de solidaridad se sumen reconociendo la importancia del proceso ante las nuevas variantes.

Resaltó que las dosis de refuerzo son clave para evitar mayor contagio por COVID, sin desconocer lo importante de las primeras y segundas dosis. Añadió que la vacunación junto con los protocolos de bioseguridad sigue siendo los aliados en contra de las nuevas variantes que circulan en el departamento.

No paran los casos de violencia en el inicio del 2022 en el departamento del Quindío, en las últimas horas en el municipio de Quimbaya en el barrio Laureles se presentó el homicidio con arma de fuego de Leonardo Fabián Castro Castillo de 33 años de edad, reconocido con el alias de “Nardo” por sicarios que se movilizaban en moto y huyeron del lugar.

En esta localidad también a través de redes sociales ciudadanos denuncian una riña con arma blanca entre dos hombres y varias mujeres que intervienen en el lugar, una de ellas resultó lesionada.

El CTI de la fiscalía adelanta las investigaciones de la muerte de un hombre de 78 años de edad identificado como Mario Padilla, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una vivienda ubicada en la Carrera 15 # 12 del barrio centro en Armenia

En el Quindío hay consternación, porque una mujer habría abortado y enterrado un feto, así lo había confesado ante los médicos que atendieron a la mujer

El escabroso hecho se habría registrado el viernes 31 de diciembre en el municipio de la Tebaida donde la mujer de 32 años de edad al parecer abortó y enterró al feto en una zona boscosa del barrio la estación del edén tropical del Quindío.

En el hospital San Juan de Dios de Armenia la mujer fue atendida debido a su delicada situación que fue reportado por los médicos a la Policía que llegaron al lugar

Personal del CTI de la fiscalía se dirigió al lugar donde había enterrado el feto y fue trasladado a medicina legal para su respectiva valoración.

En el nuevo año siguen los casos de inseguridad en Armenia, un reconocido gestor cultural fue atracado y golpeado en pleno centro de esa ciudad, la reacción ciudadana permitió la captura del agresor.

Estamos hablando de Alber Deylan director de la revista y agenda cultural Punto Aparte que narró a Caracol Radio lo que sufrió el pasado sábado 1 de enero cuando salió del cajero de Bancolombia ubicado en la calle 21 entre carrera 15 y 16 en pleno centro de Armenia

Y relató “cuando salí del cajero, un joven se me lanza a robar la billetera, en el forcejeo me lanza al piso, me golpea y como no logra sacar el dinero y huye, los ciudadanos al escuchar los llamados de auxilio lo persiguen y lo detienen cerca al parque cafetero y lo dejan a disposición de la Policía”

El ladrón fue dejado en libertad porque no tenía antecedentes y en las últimas horas en redes sociales indicó que no es un delincuente, sino que estaba alicorado y que por eso había agredido e intentado atracar al gestor cultural.

La empresa Cootracir que opera a Salento, Circasia y Filandia anunció que el incremento de $200 se debe a los efectos negativos por pandemia puesto que no han podido establecer el servicio al 100%.

El subgerente de la empresa Grosver Ibarra, señaló que en la ruta Armenia-Circasia que antes era de $2.800 el costo del pasaje ahora es de $3.000, para Armenia-Salento, Armenia -Filandia anteriormente era de $5.300 y a la fecha quedó en $5.500.

Más del 50% de los quemados con pólvora en el Quindío son menores de edad. De los 19 quemados con pólvora en el departamento, 8 corresponden a menores de edad.

La epidemióloga de la secretaría de salud, Ana Cecilia López, evidenció que la situación es crítica respecto a vigencias anteriores por el uso desbordado de la pólvora.

Autoridades reforzarán controles para evitar colapso en movilidad en el Quindío

Y es que ante las afectaciones de movilidad registradas el fin de semana en Salento, Filandia y el sector de Río Verde, el director del instituto Departamental de Tránsito, Fernando Baena, reconoció que los mayores retos están relacionados con la llegada masiva de turistas que desbordan la capacidad en movilidad.

Destacó que contarán con seis reguladores para reforzar los trabajos y disminuir los efectos de la congestión vehicular que se genera por la zona comercial en la cual no cuentan con sus propios parqueaderos.

Expertos en turismo aseguraron que falta voluntad política de las autoridades nacionales, regionales y locales para buscar soluciones reales a los problemas del turismo masivo y la movilidad en las vías del Quindío

Iván Restrepo experto en estos temas manifestó que es necesario que se busquen todas las soluciones, pero se ejecuten ya que hay muchas reunioncitas con nada de acciones para que el destino no se vea afectado en las temporadas fuertes

En las últimas horas la Registraduría archivó la iniciativa de revocatoria de mandato del alcalde de Armenia José Manuel Ríos denominada "Armenia se respeta carajo" por no presentaron los apoyos ciudadanos necesarios es decir las firmas, sin embargo, hay otro comité promotor denominado "Armenia conciente" que está a la espera de iniciar la recolección de firmas.

Ciudadanos reportan y denuncian la precaria situación en la que está el parque Fundadores de Armenia solo se ve bonito por el alumbrado navideño en la noche, pero en el día el panorama es de abandono, la fuente de agua no funciona, las zonas verdes no tienen mantenimiento, además del mal estado de varios árboles que amenazan riesgo, eso sin contar la invasión del espacio público por parte de vendedores informales.

La Iglesia Católica en el Quindío avaló la comunión en la boca cumpliendo con los protocolos de bioseguridad

En deportes, Con Clara Juliana Guerrero Londoño como principal figura del departamento, hoy martes 4 de enero se inicia en Cali el selectivo nacional de bolos de las categorías juvenil, segunda fuerza y élite, que entregará cupos para eventos internacionales.

El grupo cafetero lo encabeza el técnico David Rivera, que contará con 14 bolicheros locales, las damas Clara Juliana Guerrero, Alexandra Mosquera, Mariana Jaramillo, María Camila Restrepo, Tatiana Vargas y Sofía Granick y los caballeros Edwar Rey, Juan Guillermo Londoño, Juan David Álvarez, Fabio García, Luis Javier Rodríguez, Samuel Jaramillo, Miguel Ángel Londoño y Daniel Romero.