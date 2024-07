Cortes de luz en Bucaramanga este miércoles 17 de julio

Bucaramanga

Por trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas se programó la suspensión del servicio de energía para este miércoles 17 de julio en varios sectores de Bucaramanga, según advirtió la empresa de servicios públicos ESSA.

Por trabajos de prevención que realizará la electrificadora de Santander el corte de luz será prácticamente todo el día en circuitos.

Para el mantenimiento de las redes y “mejorar la calidad el servicio” se programó una serie de cortes este miércoles, en diferentes horarios empezando con mantenimientos correctivos y de subestaciones.

Desde las 4:00 a.m. a 4:30 a.m. no hay luz en La Concordia sobre la carrera 17 entre Avenida La Rosita y calle 42. En el centro de la ciudad sobre la carrera 17 entre calles 33 y 37 y carrera 18 entre la Avenida Quebradaseca y calle 33. También en el barrio Alarcón y sector de la carrera 18 entre la Quebradaseca y calle 24.

Nuevamente se hará la suspensión del servicio en los mismos sectores de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. Sin embargo el corte de energía se mantiene todo el día, es decir de 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en la carrera 17 entre calles 37 y 42.

Cortes de luz en otro municipio del área metropolitana

Para el caso de Girón también habrán cortes. Durante media hora desde las 8:00 a.m. no hay luz en los barrios: El Malecón, Portal De La Aldea, Villa Carolina, Hacienda Alcalá, Sagrado Corazón, La Aldea, La Isla, La Campiña, Mirador De La Aldea, El Llanito, Aldea Alta, Eloy Valenzuela, Río de Oro.

Tampoco en El Gallineral, Villa Carolina 2, Villa Campestre, Alcántara, Altos del Tejar, Casa Linda, Balcones de Girón, Santa Cruz, Ciudadela del Oriente, Brisas de La Campiña, Centro Aldea Baja. Igualmente en Veredas Pantano, Llano Grande, Aldea Alta, Laguneta y Carrizal.

La suspensión se repite por media hora a las 4:30 p.m. en los mismos sectores de Girón. Paralelo a ello no hay energía por trabajos de mantenimiento de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. cerca a la alcaldía de Girón, parque principal, estación de policía, conjunto San Juan.

Así como los barrios La Rivera, La Muralla, La Constituyente, El Carrizal, La Rinconada, algunos sectores del Tejar, La Cascada, El Poblado calles 36, 37, 38 con carreras 22, 23; y en el centro sobre las calles 29, 30, 31 con carreras 22, 23, 24, 25 y 26.