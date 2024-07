Más de mil hectáreas de tierras han sido entregadas a campesinos en el Huila

Neiva

En el caso del municipio de Baraya se entregaron 800 hectáreas de tierras a cerca 35 familias, al igual cerca de 300 hectáreas fueron entregadas en el municipio del Agrado a familias censadas no reconocidas que se denominan residentes no propietarios, afectados por la construcción de un proyecto eléctrico el quimbo y que me están pendientes de la adjudicación de tierras.

Son familias que llevaban años y que la agencia nacional ha logrado beneficiar, con este tipo de ayudas, como también se ha logrado realizar trabajos de formalización en los municipios de la plata, la Argentina, San Luis al Occidente de Neiva. Se espera que este año se logre formalizar más de 2000 hectáreas de propiedad rural en el departamento.

Según Lester Fabian Garrido, coordinador de la agencia en el Huila, afirmo que “se pretende trabajar en lotes baldíos para poder avanzar en esa meta el levantamiento de predios, es decir la medición topográfica”. Comento el funcionario.

el proceso de compra es un poco difícil, de poder planear porque depende de muchos factores de voluntad por parte de los propietarios, quienes son los que fijan los precios.