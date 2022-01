Nueva amenaza contra líder social de San Pablo, sur de Bolívar

En vísperas de este Año Nuevo 2022, el líder social y actual Concejero de Paz en el sur de Bolívar, Jonel Pardo, denunció amenazas en su contra, presuntamente por hombres que hacen parte del Frente 37 de las Farc, Martín Caballero.

Pardo, quién actualmente es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Alianza de San Pablo, informó que a su vivienda se acercaron dos sujetos armados, los cuales le dijeron que “estaba hablando y denunciando cosas que no debía".

El líder social sostuvo que, los dos hombres le manifestaron que tiene que presentarse el 3 de enero, a la vereda Alto San Juan del municipio de San Pablo.

Ante esta nueva intimidación, Pardo inmediatamente se dirigió a la Fiscalía, Personería y a la Alcaldía Municipal, pero no consiguió radicar la respectiva denuncia, ya que, en ninguna de las oficinas había atención al público, por eso teme por su vida.

Cabe recordar que este dirigente comunal, recibió en el año 2021 tres amenazas, en los meses de abril, septiembre y diciembre. Actualmente no cuenta con un esquema de seguridad. “La Unidad Nacional de Protección me brindó seguridad hasta mayo del año 2021. Y para entonces me la retiró porque consideró que ya no estaba inmerso en un riesgo”, indicó.

Este líder social, de 27 años, es el Concejero de Paz más joven que existe en el país. Jonel, tiene su propio colectivo de Comunicaciónes en San Pablo, el cuál ha ejecutado proyectos de impacto social para el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.