En desobediencia política se declararon miembros del Pacto Histórico en Urabá

La Mesa de unidad del Pacto Histórico de la subregión de Urabá en Antioquia conformada por miembros de 11 municipios de esta zona se declaró en desobediencia política con el movimiento

Según informó la mesa, en la lista a Senado y Cámara de Representados fueron excluidos sus candidatos o algunos quedaron en una posición que no fue lo pactado, por lo que dicen de no ser corregido no apoyarán la campaña

“Tenemos una inconformidad bastante grave en la región porque después de haber hecho un gran trabajo, de unificar 11 municipios, nos sentimos desmotivados por la decisión que tomó el Consejo Electoral de excluidos. Tomamos la decisión de que si dejan a Urabá por fuera, no le haríamos campaña con profundidad teniendo en cuenta que hemos sido excluidos y le dan espacio a candidatos que no conocen la región”, afirmó Wilson Doria, secretario de la Mesa Regional Urabá del Pacto Histórico

La mesa agregó que estás decisiones podrían costarle al Pato Histórico en Urabá, más de 75.000 votos