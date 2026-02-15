Hombre en Medellín habría secuestrado a su pareja y exigido $2 millones por liberarla

Medellín, Antioquia

Un hombre fue judicializado en Medellín por presuntamente retener a su compañera sentimental, agredirla física y psicológicamente y exigir dinero a la madre de la víctima para dejarla en libertad.

Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 8 de febrero de 2026 en el barrio Manrique, en el nororiente de la ciudad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el señalado responsable sería Johan Stiven Marino Mosquera.

Según el ente acusador, el hombre habría ocultado a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes, provocándole la pérdida del conocimiento en varias ocasiones.

Exigencia de dinero a la madre de la víctima

Mientras la mujer permanecía retenida, el presunto agresor habría llamado a la madre de la víctima para exigirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y permitir su liberación.

La captura se realizó en un operativo conjunto con unidades del Gaula de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Imputación y medida de aseguramiento

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al detenido ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.