PES y UDC ponen en marcha programa integral de Acceso a la Justicia

Continua el convenio del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero - PES-PR y la Universidad de Cartagena (UDC) en el que se sigue apoyando a familias de 13 barrios de la ciudad en condiciones de pobreza extrema, encontrando y ayudando a la solución de sus conflictos y el fortalecimiento de la convivencia.

Las personas vinculadas al proyecto, profesionales en diferentes áreas, así como lideresas, líderes y habitantes de las comunidades han adelantado procesos de formación, capacitación y espacios de reflexión en la búsqueda por reducir la violencia y la brecha de discriminación pensando en mejorar la calidad de vida de las comunidades, como uno de los propósitos de esta asociación.

El proyecto que termina en este mes de diciembre y su impacto en promedio es de más de dos mil personas quienes reciben formación y/o capacitación en mecanismos saludables de convivencia, derechos humanos, derecho propio, derechos étnicos, prevención de la violencia basada en género, mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), prevención del consumo de sustancias psicoactivas; y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. El convenio destinó cerca de $939 millones de pesos, de los cuales la Alcaldía aportará el 74% y la Universidad de Cartagena el 26% restante.

¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra justicia? ¿Realmente la encontramos presente en nuestras dinámicas cotidianas? Estas son preguntas que pueden parecernos fáciles de responder, pero que a la vez nos inquietan.

Desde el Plan de Emergencia Social Pedro Romero y la Universidad de Cartagena, se llega a comunidades vulnerables de la ciudad para fortalecer sus dinámicas sociales a nivel familiar y comunitario. “Se abren puertas a nuevos horizontes de justicia, trabajando de la mano con líderes y lideresas que buscan transformar sus realidades y sueñan con una mejor Cartagena” sostiene Hernando Franco uno de los coordinadores de objetivos del proyecto quien adelanta el proceso de Cine Foro.

Lucy Sosa es lideresa social y sobre esta iniciativa sostiene, “creo que va a ayudar a avanzar un poco en el tema de acceso a la justicia, que en nuestras comunidades no la conocemos, no sabemos ni siquiera qué es la palabra justicia, porque todos los días vivimos injusticias. Entonces, me encanta esa palabra dentro del programa de acceso a la justicia y que se dé realmente para que nosotros como comunidades, podamos avanzar… En nuestras comunidades, hablo de todas, Flor del Campo, Colombiatón, hay unos liderazgos potencializados. Hay diferentes liderazgos, hay liderazgos de gestión, liderazgo político; entonces estos liderazgos cuando se conjugan lo que hacen es llevar a la comunidad soluciones transformadoras”.

El Programa Integral de Acceso a la Justicia y el Fortalecimiento de la Familia y el Entorno Social ha significado poner en el centro el diálogo con las comunidades priorizadas, es decir, con personas a las que históricamente les han sido vulnerados sus derechos humanos. Este diálogo con las comunidades ha implicado una escucha auténtica de sus necesidades y un reconocimiento a sus luchas diarias por lograr acceder a la justicia, garantizar sus derechos individuales y colectivos y vivir en armonía.

Es así como las conversaciones comunitarias han permitido evidenciar tanto las diferencias como las desigualdades existentes en cada una de las comunidades y, a su vez, dejar capacidades instaladas en ellas para que logren alcanzar una mayor y mejor comprensión de los conflictos que se presentan en el territorio que habitan.

Según el Observatorio Nacional de las Mujeres, en el año 2020 se presentaron en la ciudad de Cartagena 502 casos de violencia sexual y 6 feminicidios, a fecha de febrero de 2021 se cometió un feminicidio y 59 casos de violencia sexual; estas no son cifras, son historias no conocidas, voces que no han sido escuchadas, pero que nos narran una ciudad profundamente injusta para las mujeres.

La directora del Plan de Emergencia Social - Pedro Romero, Cielo Blanco, considera este proyecto una oportunidad para brindar respaldo desde el ámbito institucional a las comunidades que lo necesitan.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR, Desde la dirección de Cielo Blanco Flórez, y en alianza con la Universidad de Cartagena, avanza en la búsqueda de una ciudad Incluyente, donde se garanticen los derechos de las poblaciones vulnerables, mitigando los altos índices de violencia que se registran actualmente. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según el Observatorio Nacional de las Mujeres, la violencia sexual en Cartagena, en el año 2020 la violencia intrafamiliar registró 1547 casos.