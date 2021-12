Comerciantes, afectados con suspensión de servicio de agua en Cartagena

Millonarias pérdidas en el comercio, dejó la suspensión del servicio de agua potable en un 90% de Cartagena.

El bloqueo en la planta de tratamiento de Acuacar ubicada en Puerto Badel (Arjona), generó la suspensión del bombeo a más de 150 comunidades del distrito, causando afectación a propietarios de negocios que debieron salir rápidamente a comprar el preciado líquido para continuar con la jornada.

“Desafortunadamente por el espacio que tengo en el local no puedo almacenar mucha agua, por eso ayer me tocó comprar varios galones en un supermercado, y obviamente esto me afecta porque incrementa los costos para preparar los alimentos. Esperemos que esa situación se supere porque necesitamos un suministro 24 horas”, dijo Rafael Gutiérrez, propietario de un gastrobar

Según la empresa de servicios públicos, ya el agua ha sido restablecida en gran parte de la ciudad.