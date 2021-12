Pico y placa en Bogotá del 6 al 12 de diciembre: así será

El pico y placa sigue vigente en Bogotá, y esta semana del lunes 6 al domingo 12 de diciembre funcionará como es costumbre, con ciertos carros que no podrán circular en ciertas horas.

Lea más: Bogotá le da la bienvenida a la navidad en la noche de las velitas

Los horarios se mantienen en los habituales, pues las personas no podrán transitar entre las 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Recuerde que también siguen habilitadas las opciones de carro compartido, que significa ir tres o más personas (incluido conductor) para no tener pico y placa. Además, funciona el pico y placa solidario, que tiene un valor de aproximadamente 2 millones de pesos por 6 meses.

La multa, en caso de no cumplir con la norma, será de 477 mil pesos colombianos, además de la inmovilización del vehículo.

Así será el pico y placa de esta semana:

Lunes 6: NO podrán circular los carros con placa terminada en par (2, 4, 6, 8, 0).

Martes 7: NO podrán circular los carros con placa terminada en impar (1, 3, 5, 7, 9).

Miércoles 8: No aplica por ser festivo.

Jueves 9: NO podrán circular los carros con placa terminada en impar (1, 3, 5, 7, 9).

Viernes 10: NO podrán circular los carros con placa terminada en par (2, 4, 6, 8, 0).

Sábado y domingo: no aplica por ser fin de semana.