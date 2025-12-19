Ejército destruyó material explosivo en zona minera del sur de Bolívar
La operación se produjo en jurisdicción del municipio de Santa Rosa
Soldados de la Brigada19 del Ejército de Colombia, en una reciente operación de estabilidad, lograron la ubicación y destrucción controlada de dos rampas de lanzamiento y material explosivo que ponía en riesgo la integridad de las familias del sector de Mina Caribe, jurisdicción del municipio de Santa Rosa.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Material destruido:
- 2 medios de lanzamiento.
- 150 metros de cable y sistemas de ignición.
Con estas acciones, la institución militar reafirma su compromiso de desarticular cualquier amenaza y brindar un territorio seguro a los bolivarenses.