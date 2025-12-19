Ejército destruyó material explosivo en zona minera del sur de Bolívar

Soldados de la Brigada19 del Ejército de Colombia, en una reciente operación de estabilidad, lograron la ubicación y destrucción controlada de dos rampas de lanzamiento y material explosivo que ponía en riesgo la integridad de las familias del sector de Mina Caribe, jurisdicción del municipio de Santa Rosa.​

Material destruido:​

- 2 medios de lanzamiento.​

- 150 metros de cable y sistemas de ignición.​

Con estas acciones, la institución militar reafirma su compromiso de desarticular cualquier amenaza y brindar un territorio seguro a los bolivarenses.