Autoridades en Antioquia entregaron balance de seguridad y alertaron sobre grupos armados

Medellín, Antioquia

Las autoridades departamentales de Antioquia entregaron un balance reciente sobre la situación de seguridad en el territorio, en el que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada frente al contexto de orden público que atraviesa el país, tras el asesinato de siete soldados en el departamento del Cesar.

Durante el pronunciamiento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus condolencias a las familias de los militares y advirtió que el Ejército Nacional enfrenta actualmente a estructuras armadas fortalecidas en los últimos años, lo que ha generado una desventaja operativa para la Fuerza Pública en distintas regiones.

En ese contexto, el mandatario explicó que en Antioquia se han venido utilizando recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana para fortalecer las capacidades operativas de soldados y policías.

Según el balance entregado, el recaudo de esta tasa alcanzó el 62 % de lo facturado durante su primer año de implementación, cifra que permitió comprometer más de 280 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología, material de intendencia y acciones de convivencia.

Las autoridades también informaron que parte de estos recursos se destinaron a la entrega de cascos balísticos, chalecos antibalas, botas, sobrecarpas, botiquines y equipos de comunicación para unidades del Ejército Nacional que operan en el departamento. Adicionalmente, se anunció la inversión en sistemas antidrones para reforzar la detección y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas.

Desde el componente militar, el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada, coronel Rogel Sánchez Ruiz, señaló que esta dotación permite mejorar el control territorial y la presencia de las tropas en los ejes viales principales, secundarios y terciarios, especialmente durante la temporada decembrina, cuando se incrementan los desplazamientos por carretera.

En el balance también se destacó una operación reciente en el norte de Antioquia, entre Yarumal y Valdivia, donde el Ejército evitó la activación de un artefacto explosivo que habría generado un hecho de alto impacto contra la población.

Desde el sector empresarial, contribuyentes de la tasa de seguridad indicaron que las inversiones en seguridad también inciden en la competitividad del departamento, particularmente en actividades como el comercio exterior, al generar mayor confianza y mejores condiciones para la movilización de mercancías.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier situación sospechosa, en un contexto en el que la prevención y la corresponsabilidad siguen siendo claves para reducir riesgos y proteger la vida.