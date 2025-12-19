Alcaldía de Cartagena socializó avances del Plan de Desarrollo

En un concurrido espacio de participación ciudadana, que tuvo lugar en la Institución Educativa San Francisco de Asís, en el barrio Arroz Barato, la Alcaldía Mayor de Cartagena llevó a cabo Diálogos de Superciudad: Rendición de cuentas 2025, un escenario de socialización liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz y todo el gabinete distrital.

Durante la jornada, el Gobierno distrital expuso ante los cartageneros el cumplimiento del 38% de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 2024–2027: Cartagena, Ciudad de Derechos, con respecto al cuatrienio, y de un 61% con relación a lo programado a la vigencia 2025 (con corte al 15 de septiembre).

Tras los logros alcanzados, de acuerdo con los criterios de eficiencia definidos en el sistema de seguimiento establecido, la Alcaldía Mayor de Cartagena clasifica el desempeño de cumplimiento de su Plan de Desarrollo como alto, con base en seis victorias obtenidas por cada una de las cinco líneas estratégicas que conforman la estructura de la hoja de ruta trazada en Cartagena, Ciudad de Derechos.

En medio del espacio de participación ciudadana, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a lo que define como “una ciudad que volvió a creer”.

“El 2025, que desde el 2024 nombramos como ‘El año de la Consolidación’, fue un año fabuloso en cuanto a trascender y dejar legados que propiciaron nuestro proyecto de Cartagena como una ‘ciudad de las primeras veces’. Y es que, por primera vez, Cartagena cierra su año con cero inundaciones y cero damnificados por la temporada de lluvias. La ciudad, por primera vez, vuelve paisaje el pavimento nuevo, tras más de 35 kilómetros viales transformados”, dijo Turbay Paz.

Y añadió: “Y, no menos importante, por primera vez, no hubo bloqueos, traumatismos ni manifestaciones al principio del año por los inconvenientes para contratar vigilancia, aseo y alimentación en nuestros colegios públicos, luego de asegurar, de forma inédita, esos servicios esenciales para la formación de nuestra niñez durante tres años consecutivos. Lo hicimos posible, hasta el final de nuestro gobierno, y dejamos ese legado jurídico y gubernamental para quienes vengan”.

El mandatario de los cartageneros concluyó: “Somos una ciudad que recuperó la confianza, donde todo lo bueno regresó, pues, Cartagena volvió a creer. Más allá del cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo, todas nuestras apuestas de transformar a la ciudad, con una inversión superior a los $6 billones, en infraestructura de todo tipo, Cartagena merece que demos lo mejor de nosotros”.

Luego de la intervención del alcalde Turbay Paz, quien destacó ante más de 400 asistentes la visión de un Gobierno distrital que, desde el primer día, ha trabajado sin descanso por la recuperación del brillo y el esplendor de Cartagena y su apuesta por la transformación hacia una superciudad, el turno fue para el secretario de Planeación, Camilo Rey, quien expuso los hitos logrados por el Distrito en las diferentes líneas estratégicas.

“Los programas y metas incluidos en el Plan de Desarrollo responden a peticiones y clamores de la ciudadanía que durante años no fueron atendidos. Al menos el 60% de los aportes realizados por la comunidad en las mesas de participación para la construcción del Plan fueron incorporados en el documento final. Hoy presentamos avances que evidencian que Cartagena tiene un plan de resultados”, sostuvo el secretario Camilo Rey.

El secretario reiteró que la ciudadanía puede seguir conociendo los avances logrados por la administración distrital a través del Visor de Seguimiento al Plan de Desarrollo, una herramienta desarrollada por la Secretaría de Planeación Distrital que permite consultar, de manera ágil y transparente, el cumplimiento de las metas y programas de gobierno. Este tablero digital está disponible en el enlace: https://planeacion.cartagena.gov.co/visor-seguimiento-plan-desarrollo-2024-2027-cartagena-ciudad-derechos.

Posteriormente, en medio de mesas de diálogo, en las cuales el gabinete distrital expuso los logros más destacados por cada Línea Estratégica del Plan de Desarrollo, los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena también respondieron preguntas y aclararon dudas de la ciudadanía, enviadas a través de manera virtual y también por parte del público que asistió de manera presencial.

LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD HUMANA

La línea estratégica de Seguridad Humana alcanzó un 40,9% de avance acumulado en el cuatrienio, ubicándose entre los componentes con mejor desempeño del Plan de Desarrollo. Este resultado refleja una ejecución sólida en la implementación de intervenciones orientadas a la protección de derechos en salud, la prevención de violencias y el fortalecimiento de la convivencia. El avance pasó del 20,8% en diciembre de 2024 al 40,9%, evidenciando el compromiso del Distrito con la construcción de entornos seguros y la garantía de los derechos de la ciudadanía.

En medio de la intervención del secretario Camilo Rey, los seis logros más destacados de la línea estratégica Seguridad Humana fueron los siguientes:

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana

1. Uno de los programas con mayores avances dentro de esta línea estratégica fue “El Cuerpo de Bomberos Avanza”, que alcanzó un 66,7% de avance cuatrienal y un 65,0% de cumplimiento ponderado. Dentro de este programa, en los logros más destacados se encuentran la adecuación de la Estación de Bomberos El Limbo, ubicada en el barrio Bocagrande, y la adquisición de dos nuevas máquinas extintoras durante la vigencia 2025, para un total de cuatro unidades incorporadas durante el cuatrienio. Estos avances garantizan una mejora sustancial en los tiempos de respuesta del Cuerpo de Bomberos del Distrito de Cartagena frente a conflagraciones y otros incidentes de naturaleza bomberil.

2. El programa “Seguridad Ya en las Playas de Cartagena” alcanzó un 75,0% de avance acumulado y un 85,0% de cumplimiento ponderado, convirtiéndose en el programa con mejor desempeño del componente impulsor. Entre sus principales logros se destaca la construcción de 23 garitas de seguridad en las playas, superando la meta programada para el cuatrienio, que inicialmente proyectaba 20. Esta meta registra un avance del 100%. Este logro ha permitido generar entornos más seguros en zonas turísticas de alta afluencia, gracias a acciones preventivas, presencia institucional y una coordinación efectiva con los organismos de seguridad. Además de mejorar la percepción de seguridad, ha contribuido a proteger la integridad de residentes y visitantes.

Secretaría de Participación y Desarrollo Social

3. El programa “Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” alcanzó un 58,4% de avance cuatrienal y un 70,0% de cumplimiento ponderado, consolidándose como la estrategia más efectiva del componente. Entre sus principales logros destaca la meta de -atención a 3.780 mujeres víctimas de violencia basada en género o en riesgo de padecerla, a través de servicios de orientación psicosocial y jurídica-. Esta meta producto registra un 76% de ejecución, respecto de las 5.000 atenciones proyectadas para el cuatrienio. El programa ha impulsado acciones robustas en prevención de las violencias basadas en género, fortalecimiento de rutas integrales de atención, formación comunitaria y articulación con organizaciones de mujeres, consolidando avances estructurales en la garantía de los derechos de las mujeres en el territorio.

4. El programa “Ciudadanos Habitantes de Calle con Protección Social y Garantía de Derechos” alcanzó un 50,9% de avance acumulado y un 41,5% de cumplimiento ponderado. Entre los principales logros se destacan la realización de 36 jornadas de atención humanitaria, de las 40 previstas para el cuatrienio, y la atención anual de 80 ciudadanos habitantes de calle en hogares de paso. En total, el programa acumula 140 atenciones durante el cuatrienio, de las cuales 60 corresponden al año en curso. Este desempeño evidencia el fortalecimiento de un modelo integral de atención, que articula alojamiento digno, alimentación, acompañamiento psicosocial y procesos de reintegración social. La intervención coordinada entre el Gobierno Distrital, organizaciones de base y aliados estratégicos ha sido clave para la restitución de derechos y el abordaje efectivo de esta problemática social.

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS)

5. Salud Pública”, que alcanzó un avance acumulado del 43,9% y un ponderado del 43,2%, ubicándose como el programa más sólido del periodo. Este resultado fue impulsado por acciones y estrategias que destacan como vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, acciones de control de enfermedades transmisibles y fortalecimiento de la atención primaria. El Programa ha logrado una cobertura más amplia en comunidades vulnerables, contribuyendo a la capacidad del Distrito para enfrentar desafíos sanitarios de manera más eficaz.

Plan de Emergencia Social Pedro Romero

6. Igualmente, fue destacable el programa “Salud para la Superación de la Pobreza Extrema”, que alcanzó un 73,95% de avance respecto a su programación para el cuatrienio. Entre sus logros más relevantes se encuentra la gestión de la afiliación de 2.890 personas en situación de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y población retornada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, llegando a una ejecución de 58% de avance al cuatrienio, respecto los 5000 que se tienen proyectados. Este avance representa un paso significativo en el mejoramiento del acceso a la oferta de servicios de salud para la población más vulnerable de Cartagena de Indias. Por otro lado, sobresale la estrategia de ollas comunitarias, que en lo corrido del cuatrienio ha beneficiado a más de 7.000 personas, entre niños y niñas de primera infancia, personas mayores y población con discapacidad. Esta acción registra un 70% de cumplimiento frente a la meta de 10.000 beneficiarios proyectada para el cuatrienio.

LÍNEA ESTRATÉGICA VIDA DIGNA

El resultado de esta línea estratégica continúa destacándose frente a otras del Plan de Desarrollo. Al corte del 15 de septiembre de 2025, la línea Vida Digna alcanzó un avance acumulado del 42,2%, lo que representa una mejora significativa respecto al 22,4% reportado en diciembre de 2024. Aunque no se ha alcanzado aún la meta proyectada del 51,5% para el cuatrienio, el incremento del 19,8 punto porcentual en lo corrido del año indica un comportamiento positivo y sostenido, lo que la posiciona como una de las líneas con mejor evolución interanual. Los siguientes son los avances de los programas donde se resaltan los hitos más importantes a corte 15 de septiembre de la presente vigencia.

Secretaría de Educación Distrital

1. El Programa Escuela Hogar, con un 67,6% de cumplimiento ponderado y un 66,7% de avance acumulado, mantiene un desempeño sobresaliente al 15 de septiembre de 2025. Las acciones orientadas a consolidar entornos protectores y a fortalecer el enfoque socioemocional han sido ampliamente reconocidas por la comunidad educativa. Entre sus principales metas producto se destaca la asistencia a 107 Instituciones Educativas Oficiales en temas de convivencia escolar, habilidades para la vida, cultura de paz y gobierno escolar. A la fecha de corte (15 de septiembre de 2025), se han asistido 85 instituciones, mostrando un avance significativo. Asimismo, el programa “Cartagena Mejor Educada” registra un 72% de avance cuatrienal. Entre sus logros más relevantes se encuentran la formación de 600 docentes en evaluación por competencias en las áreas evaluadas por el ICFES, meta que ha sido cumplida al 100% en lo corrido del cuatrienio. También se resalta la asesoría técnica a 62 nuevas Instituciones Educativas Oficiales en el análisis y uso de los resultados de las Pruebas Saber, con un avance igualmente del 100%.

Escuela Taller

2. Otro Programa con buen desempeño es: Formación Técnica y Complementaria en Oficios mantuvo su posición como el programa de mejor desempeño del componente, con un 66,7% ponderado y un 73,2% acumulado a 15 de septiembre de 2025. Su impacto ha sido notable en egresados de la Escuela Taller y en la formación laboral pertinente al contexto local. Cabe destacar la meta producto: Vincular a doscientos (200) egresados de la Escuela Taller en oficios tradicionales, con un logro del 100%. Además de la meta producto: Formar a doscientos cuarenta (240) mujeres en los programas de formación en oficios técnicos y complementarios, se han formado 229 mujeres en la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR).

Instituto De Patrimonio Y Cultura (IPCC)

3. El programa Democratización de la Cultura: Estímulos para el Fomento y Desarrollo Artístico, Cultural y Creativo se mantuvo como el de mayor ejecución dentro del componente, con un avance ponderado del 93,75% y una acumulada cuatrienal del 90,8%, ubicándose claramente en la categoría “Muy alto”. Este logro se explica por la efectiva estrategia de estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que benefició a más de 1.000 artistas, colectivos y emprendimientos culturales, fortaleciendo así el ecosistema local. Así como la creación de 16 mercados o espacios de circulación para emprendimientos culturales y artísticos.

Instituto de Distrital de Deporte y Recreación (IDER)

4. El programa “Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre” presentó un 59% de avance acumulado, consolidándose como uno de los más robustos del componente y manteniéndose en un rango “Muy Alto”. Las campañas, eventos y estrategias implementadas para fomentar la actividad física y el bienestar social evidencian una gestión integral y efectiva. A corte del 15 de septiembre de 2025, se ha logrado la vinculación de 103.000 participantes a las diferentes estrategias de actividades de recreación comunitaria de las 180.000 programadas para el cuatrienio, y por otro lado más de 72.000 personas en estrategias de actividad física durante el cuatrienio, alcanzando así un 60% de la meta producto proyectada, que contemplaba la participación de 120.000 personas.

Secretaría de Participación y Desarrollo Social

5. El programa Jugando y Participando los Derechos de la Niñez Vamos Impulsando se destacó como el de mayor ejecución dentro del componente, con un avance ponderado del 72,7% y un avance simple acumulado del 73,4% al cuatrienio, ubicándose en un rango de desempeño “Muy alto”. Este programa fortaleció la participación infantil, resaltando la meta producto: Vincular a sesenta y tres mil (63.000) niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego en las ludotecas distritales; donde se alcanzaron a 15 de septiembre de la presenta vigencia: 45.539 beneficiarios, llegando a un avance del 72,3% de la meta producto.

6. Por último, se resalta el Programa: El programa Avanzando hacia una Infancia y Adolescencia Protegida y sin Violencias presentó un avance ponderado del 38,5% y un acumulado simple al cuatrienio del 50,8%, lo que representa una mejora sustancial respecto a trimestres anteriores. Este progreso estuvo impulsado por la vinculación de más de diecinueve mil (19.036) niños, niñas y adolescentes durante lo corrido del cuatrienio en actividades para la prevención y desvinculación de situación o riesgo de todo tipo de violencia a corte 15 de septiembre de 2025.

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO

La línea de Desarrollo Económico Equitativo acumuló un avance del 39,5% al corte de 15 de septiembre 2025, ligeramente por debajo de otras áreas. Aunque superó el avance del corte anterior, solo logró el 55,6% de cumplimiento respecto a la meta anual. A pesar del progreso, la ejecución aún reflejó dificultades, considerando la importancia estratégica de este componente en el fomento del empleo, el emprendimiento y la inclusión económica.

Secretaría de Hacienda Distrital

1. El programa “Unidos por la Diversificación Económica y el Desarrollo Empresarial” se destaca dentro de este componente como el de mayor nivel de avance, evidenciando el compromiso de la administración con el fortalecimiento del sector empresarial en el Distrito de Cartagena de Indias mediante estrategias de diversificación económica. Entre sus principales logros sobresale la atención a 704 MiPymes con servicios de fortalecimiento empresarial, cifra que supera ampliamente la meta proyectada para el cuatrienio, fijada en 400 unidades productivas. Asimismo, se resalta el avance en la implementación de estrategias de desarrollo empresarial y en la generación de encadenamientos productivos, que fortalecen el tejido económico local.

2. El programa Unidos por una Cartagena Competitiva e Innovadora registró un avance del 54,5% en el cuatrienio y un avance ponderado del 50,6% al corte del 15 de septiembre de 2025. Entre los principales resultados alcanzados se encuentra la actualización del Plan Regional de Competitividad, con un cumplimiento del 100%, así como la ejecución del 55% de las acciones para fortalecer el clima de negocios. También se reportó un avance del 31% en la implementación de estrategias de acompañamiento a clústeres y apuestas productivas, del 50% en los planes de fomento de la cultura de la innovación, y del 25% en las acciones anuales para la actualización del Sistema Distrital de Innovación. Estas intervenciones permitieron fortalecer la capacidad de adaptación del aparato productivo y sentaron las bases para un desarrollo económico más competitivo e inclusivo.

3. Finalmente, el programa Transformación Productiva alcanzó un avance acumulado del 50% y un avance ponderado del 70%. Se registraron avances significativos en investigaciones para redefinir apuestas productivas y en estudios sobre el mercado laboral y la pertinencia educativa. Además, se creó un fondo para la reconversión productiva de pequeñas y medianas empresas, el cual cumplió al 100% su meta para 2025. Sin embargo, la estrategia de encadenamientos intersectoriales aún no ha sido implementada. Este programa ha sido fundamental para reconfigurar las capacidades productivas del territorio y facilitar su adaptación frente a las transformaciones del entorno económico global.

Secretaría General - Talento Humano

4. El programa Mi Primera Chamba continúa mostrando resultados sobresalientes, con un avance acumulado del 54,4% y un avance ponderado del 54,38%. La estrategia se ha consolidado como un pilar fundamental para impulsar la inserción laboral de practicantes y jóvenes sin experiencia, ampliando sus oportunidades de acceso al mercado laboral y fortaleciendo su desarrollo profesional. A la fecha, 302 estudiantes han sido vinculados a prácticas laborales con incentivos, superando en un 76% la meta cuatrienal. Asimismo, 133 jóvenes sin experiencia se han integrado a la administración distrital, alcanzando un 100% de cumplimiento en la vigencia 2025 y logrando el 33% de la meta establecida para el cuatrienio. Estos avances reflejan el impacto positivo del programa en la inclusión laboral juvenil en Cartagena, contribuyendo al cierre de brechas y a la generación de nuevas oportunidades para las y los jóvenes de la ciudad.

5. El programa Cartagena Fomenta la Inclusión Productiva Juvenil mostró avances significativos, con un avance acumulado del 46,9% y un avance ponderado del 43,39%, destacando en los más avanzados del componente en términos de cumplimiento cuatrienal. Se ha logrado formar a 1.078 jóvenes en emprendimiento e inclusión productiva, lo que equivale al 54% de la meta cuatrienal. No obstante, persiste el reto de avanzar en las metas relacionadas con apoyo financiero a emprendimientos juveniles y la vinculación al empleo formal, lo cual es esencial para cerrar las brechas de acceso al trabajo para esta población.

Secretaría de Turismo

6. El programa con mayor aporte al componente continúa siendo Promoción Turística, ejecutado por Corpoturismo, que alcanzó un avance acumulado del 68,8% y un avance ponderado del 62,5%. Este programa mantiene su liderazgo en eficacia dentro del componente. Entre los principales logros se encuentran: la participación en 30 eventos especializados (equivalente al 50% de la meta cuatrienal), la ejecución del 100% de los cinco eventos de ciudad previstos y la creación de los cuatro productos turísticos proyectados, cumpliendo completamente con esa meta. Estas acciones han sido fundamentales para posicionar a Cartagena en mercados turísticos nacionales e internacionales.

LÍNEA ESTRATÉGICA CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

A corte del 15 de septiembre de 2025, la línea estratégica “Cartagena Ciudad Conectada y Sostenible” presentó un avance acumulado del cuatrienio del 41,9%, superando ampliamente el resultado registrado en diciembre de 2024, que se ubicaba en 22,2%. Este crecimiento sostenido permite clasificar la línea dentro del rango de eficacia alto, según los criterios de seguimiento y evaluación establecidos en el Plan de Desarrollo 2024–2027. Los siguientes son los avances de los programas donde se resaltan los hitos más importantes a corte 15 de septiembre de la presente vigencia.

Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM)

1. El programa Recuperación y Transformación del Espacio Público registró un avance ponderado del 54% y un avance simple cuatrienal del 56%, ubicándose como el de mejor desempeño dentro del componente impulsor. Este progreso ha sido impulsado principalmente por la recuperación y mantenimiento de 221.543 metros cuadrados de espacio público, lo que representa el 100% de la meta cuatrienal e igual avance en lo programado para 2025.

Establecimiento Público Ambiental (EPA)

2. El programa “Gestión y Conservación de la Vegetación y la Biodiversidad” mostró uno de los desempeños más sólidos del componente, con un avance ponderado del 43,4% y un avance acumulado cuatrienal del 47,8%, acercándose a la mitad de su meta total. Destacan los avances en la construcción del Centro de Atención, valoración de Fauna Silvestre, con adelantos en diseño en más del 50% y en la restauración ecológica de áreas degradadas, con 6.9 hectáreas restauradas a 15 de septiembre de 2025.

Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres (OAGRD)

3. El programa “Reducción del Riesgo” presentó un avance sobresaliente, alcanzando un avance ponderado del 68,8% y un cumplimiento cuatrienal del 74,4%, lo que refleja una ejecución consolidada de acciones estructurales y comunitarias. Se destacan logros en la capacitación de 141 organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos superando así la meta del cuatrienio, la cual era de 132 organizaciones beneficiadas y por otro lado dos acciones de protección de laderas para reducción del riesgo en el Cerro Lefran, Cerro la Popa y Cerro de Albornoz.

Secretaría de Infraestructura

4. El programa “Rehabilitación, Mantenimiento, Adecuación y Obra Nueva para el Sistema Vial y Estructuras de Paso” alcanzó el 100% de avance al cuatrienio, consolidándose como el programa más eficiente y completo del componente. Se cumplió la meta total del cuatrienio en rehabilitación vial, con 50,659 kilómetros/carril intervenidos, 3,53 kilómetros/carril construidos y la construcción de tres puentes nuevos, así como la finalización del Corredor Troncal del Sur con 13,65 unidades de obra, lo que evidencia una ejecución total de todas las metas previstas. Este desempeño refleja una clara priorización en la inversión física orientada a mejorar la conectividad y la funcionalidad vial del Distrito.

5. El programa “Recuperación del Sistema de Canales y Drenajes Pluviales”, con un avance ponderado del 58,1% y un cumplimiento acumulado del 65,5% a 15 de septiembre de 2025. La meta de limpieza de canales alcanzó y superó su objetivo cuatrienal de sedimentos retirados, mientras que la construcción de 1 kilómetro de canales avanzó con 0,296 km ejecutados, equivalentes al 48% de la meta a 2027.

6. Por su parte, el programa “Movilidad Ordenada, Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente” presentó un avance ponderado del 39,4% y un avance cuatrienal simple del 39,5%, con hitos como la instalación de señales verticales (1.039), la intervención de 16 puntos críticos de movilidad y la erradicación de estaciones de transporte informal (10). Por último, se sustituyeron 57 vehículos de tracción animal dedicados al transporte de cargas livianas.

LÍNEA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La línea de Innovación Pública y Participación Ciudadana mostró un avance acumulado del 43,8% al corte de 15 de septiembre, con un cumplimiento del 65% de la meta del año. Este fue uno de los desempeños más destacados en el periodo reciente. El avance respondió a la puesta en marcha de iniciativas en gobierno abierto, digitalización y fortalecimiento de la democracia participativa.

Secretaría General – Informática:

1. El programa con mejor desempeño fue Cartagena Digital, Inclusiva y Conectada, que alcanzó un avance ponderado del 49,0 % y un cumplimiento del cuatrienio del 46,0 %, consolidándose como la iniciativa más eficaz del componente. Durante el periodo, se mantuvo el cumplimiento del 100 % de la meta relacionada con zonas Wi-Fi, alcanzando un total de 27 zonas intervenidas entre nuevas instalaciones y mantenimiento, lo que representa el logro completo de esta meta a 2027. Además, se registraron avances en formación digital, con la capacitación de ciudadanos en tecnologías de la información, beneficiando a 665 personas en lo corrido del cuatrienio, además, de la implementación de dos nuevos sistemas de información contribuyendo a la optimización del nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias. Estos avances, aunque parciales, ratifican la importancia del enfoque digital como herramienta para mejorar el acceso a la información y facilitar la interacción entre la ciudadanía y el gobierno distrital.

2. El programa de Mejora Normativa en el Distrito de Cartagena de Indias también presentó un desempeño sólido, con un avance ponderado del 48,0 % y un cumplimiento cuatrienal del 48,8 %. Se avanzó de forma significativa en la elaboración e implementación de la agenda regulatoria distrital y en los procesos de depuración normativa, lo que evidencia un compromiso institucional con el fortalecimiento del marco normativo loca.

Secretaría de Hacienda Distrital

3. El programa Gestión Fiscal y Financiera Oportuna reportó un avance ponderado del 41,8 % y un avance cuatrienal del 46,7 %, reflejando un avance sostenido en la administración y recaudo de los ingresos del Distrito. Se han mantenido avances relevantes en los principales tributos, como el Impuesto Predial Unificado, cuyo recaudo acumulado alcanza los $796.680 millones, equivalente a un cumplimiento del 46 % de la meta cuatrienal y el 81 % de lo programado para la vigencia 2025. Asimismo, el recaudo por Industria y Comercio se ubicó en $962.352 millones, representando un avance del 45 % frente a la meta del cuatrienio, con margen para intensificar su recaudo en los próximos meses. En el caso del Impuesto de Delineación Urbana, se logró un cumplimiento del 66 % de la meta cuatrienal y del 100 % para 2025, posicionándolo como uno de los tributos de mejor comportamiento relativo. Por otro lado, la Sobretasa a la Gasolina alcanzó un 41 % del cumplimiento del cuatrienio, lo que señala oportunidades de mejora en esta línea de ingresos.

4. El programa Hacienda Moderna y Digital sobresale como el de mejor desempeño, alcanzando tanto un avance ponderado como cuatrienal del 100 %, consolidando el cumplimiento total de su meta. Este logro se debe al desarrollo integral del proyecto de modernización de la Secretaría de Hacienda, que incluyó la implementación completa de herramientas tecnológicas para la gestión fiscal, lo que ha mejorado sustancialmente la eficiencia operativa, la transparencia institucional y la atención al ciudadano. El cumplimiento del 100 % convierte a este programa en una buena práctica institucional en transformación digital para la gestión pública.

Escuela de Gobierno y Liderazgo

5. El programa “Servidores con Esplendor Construyendo Ciudad” fue nuevamente el de mayor impacto dentro del componente, con un avance ponderado del 64,0 % y un avance cuatrienal del 50,8 %, consolidándose como la iniciativa más efectiva del impulsor. Este resultado se debe a los procesos de formación de más de 1.300 servidores públicos y contratistas en enfoques diferenciales y la continuidad de acciones en cultura tributaria, lo que fortalece las capacidades institucionales desde una perspectiva humana y transformadora.

Secretaría de Planeación

6. El programa “Políticas Públicas Intersectoriales y con Visión Integral” continúa siendo el de mejor desempeño global del componente, alcanzando un avance cuatrienal del 72,2 % y un avance ponderado del 66,7 %. El resultado responde principalmente a la formulación finalizada de cinco políticas públicas y al acompañamiento técnico en su implementación, consolidando un enfoque transversal e intersectorial en la gestión distrital. Este logro fortalece las capacidades institucionales para articular intervenciones desde múltiples sectores con enfoque de derechos y visión territorial.

CAPÍTULO VI DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS

El Capítulo Étnico identificó una mejora sustancial entre diciembre de 2024 (acumulado del 5,56%) y septiembre de 2025, con un aumento del avance al 22,46%, reflejando un esfuerzo por acelerar la ejecución de acciones de todos los programas, no obstante, es el de mejores resultados de todas las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos 2024 – 2027, considerando únicamente la vigencia 2025. Los siguientes son los avances de los programas donde se resaltan los hitos más importantes a corte 15 de septiembre de la presente vigencia.

1. El programa “Gobernanza y Participación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras” busca consolidar el ejercicio pleno de los derechos culturales, sociales y políticos de estas comunidades, promoviendo su participación activa en los espacios democráticos y decisionales del Distrito. Al periodo de corte 15 de septiembre de 2025, el programa reporta un avance acumulado del cuatrienio de 24,4%, y un avance ponderado de 20,5%, lo que lo ubica dentro del rango de eficacia Bajo. Se destacan progresos importantes en la formación de 244 funcionarios de la Alcaldía Distrital entre ellos los operadores de justicia en enfoque étnico; y en diseño e implementación de una (1) ruta y modelo de atención psicosocial para atención de situaciones de antirracismo y víctimas del racismo

2. El programa Territorio Propio tiene como eje el reconocimiento territorial, la autonomía y la gobernanza indígena. A corte de 15 de septiembre de 2025, presenta un avance acumulado del cuatrienio de 22,2% y un avance ponderado de 11%. Aunque el progreso sigue siendo moderado, representa un esfuerzo importante hacia el reconocimiento de los derechos colectivos sobre el territorio y la consolidación de mecanismos de autodeterminación.

Metas producto destacadas:

* Asesorar a seis (6) cabildos indígenas en gobernanza y legislación indígena: avance de meta: (3) Esta meta ha iniciado con acciones de capacitación y asesoría jurídica centradas en la gobernanza, el liderazgo y la normatividad indígena (Ley 21 de 1991, Ley 1752 de 2015), fortaleciendo las capacidades de los cabildos para gestionar sus territorios y participar activamente en la toma de decisiones.

* Implementar en los seis (6) cabildos indígenas del Distrito la ruta de atención conforme a normativa del conflicto (T-025/2004, Decreto 4635/2011 y Auto 005/2009): avance de meta: (2,35) Se ha logrado un progreso importante en la implementación de esta ruta, que constituye un mecanismo esencial para garantizar protección jurídica, atención integral y reparación colectiva, en concordancia con las directrices de la Corte Constitucional.