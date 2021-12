Un mes sin noticas de soldado secuestrado en Tibú

Al cumplirse un mes del secuestro del soldado Jeison Martínez Tapias sus familiares hicieron un llamado a sus captores para conocer pruebas de supervivencia.

Leidy Gómez esposa del militar en diálogo con Caracol pidió a los secuestradores respeto por la vida del militar que desarrollaba una labor social en el municipio de Tibú en la región del Catatumbo.

Lea también: Comercio espera gran volumen de ventas en el tercer día sin IVA

“Estamos preocupados, no tenemos noticias de su paradero, no hay comunicación y pedimos por favor que le respeten su integridad, que no lo devuelvan, que él tiene una familia por quien velar y que deseamos su libertad, él es un ser que trabaja para un país y que ha tenido un compromiso social y humanitario en el ejercicio de su labor” expresó.

Así mismo hizo un llamado a las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona que los ayuden a encontrarlo y traerlo de regreso a la libertad.

Precisó que hoy es un día muy difícil al celebrar un año más de vida el soldado profesional y no estar en el seno de su hogar con su familia sino en situaciones muy difíciles para él.