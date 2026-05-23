Explosivos cerca de escuela generan alarma en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Personería Municipal de El Tarra rechazó los hechos ocurridos en la vereda Buenos Aires, donde fueron reportadas varias explosiones en inmediaciones de la comunidad y a pocos metros de la sede educativa del sector, situación que generó temor entre los habitantes y obligó a decenas de personas a buscar protección.

De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio Público, los artefactos explosivos causaron afectaciones en al menos tres viviendas y pusieron en riesgo a la población civil.

Ante la gravedad de la situación, más de 15 familias se refugiaron en la escuela de la vereda, considerada por la comunidad como un lugar seguro frente a la emergencia.

La Personería también alertó sobre el sobrevuelo de drones cerca de la institución educativa, donde permanecían resguardadas niñas, niños, adultos mayores y demás habitantes de la zona, lo que aumentó la preocupación por posibles afectaciones a la población civil.

Frente a estos hechos, el organismo hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que comprometan la vida y la integridad de los habitantes.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades y organismos humanitarios para atender a las familias afectadas y evitar una eventual tragedia.

La Personería de El Tarra informó que continuará realizando seguimiento a la situación y acompañando a las comunidades que permanecen en riesgo en esta zona del Catatumbo.