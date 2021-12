Sigue la alerta por la temporada invernal en el Tolima

Los organismos de socorro piden no bajar la guardia por la temporada invernal en el Tolima, según los pronósticos dados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales del (IDEAM) seguirá siendo fuerte hasta mediados del mes de diciembre.

El Secretario Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima Fredy Torres, señaló que se hace un estricto monitoreo a varias fuentes hídricas que han tenido un incremento en su nivel entre los que se encuentran los ríos Guali, Saldaña, Magdalena, Atá, entre otros.

También se ha hecho un llamado desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento a los alcaldes en los 47 municipios, con relación a los controles que se tienen que ejercer para evitar que personas sigan construyendo en zonas de riesgo y estar en permanente peligro ante el aumento del nivel de los ríos, esas construcciones han ido creciendo en esas zonas vulnerables.

El secretario de ambiente expresó “Entendemos las dificultades económicas, pero no se puede construir en zonas de riesgo, en caso de emergencias esas viviendas en zona de riesgo no tendrán reposición ni apoyo del Estado, por estar construidas en terrenos no permitidos”.