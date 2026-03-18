Levantan bloqueo del relleno sanitario de Ibagué que afectaba a más de 600 mil ciudadanos

Ibagué

Caracol Radio conoció que luego 33 horas de cierre del portón de ingreso al relleno sanitario La Miel, se logró un acuerdo entre la comunidad residente en el sector y la Alcaldía de Ibagué, lo que permitió que se levantara el bloqueo y se restableciera la disposición de final de residuos sólidos por parte de Interaseo.

Según Cesar Quintero, vocero de la comunidad, la administración a través de la Secretaría de Planeación se comprometió a desarrollar un nuevo avalúo catastral para revisar los casos en los que el impuesto predial pasó de $700 mil a $90 millones.

“Nosotros llegamos a un acuerdo, creemos que el avalúo está muy caro, se hará predio a predio, para que se revise e identifique que hay zonas que son arroceras, por eso se hará un ajuste”, dijo Quintero.

La comunidad manifestó que esperan que esta revisión se adelante antes del vencimiento del primer pago que es el 30 de abril “Sentimos que nos estaban cobrando un excesivo predial, le ofrecemos excusas a los ciudadanos perjudicados, pero pedimos que nos comprendan”.

¿Qué respondió la Alcaldía de Ibagué?

Según Daniela Cabrera, secretaria de Planeación de Ibagué, durante la protesta se adelantaron unas jornadas de diálogo en las que se determinó una serie de compromisos.

“Se establecerá un cronograma que tendrá como resultado las posibles verificaciones dentro del proceso de actualización catastral, pero uno de los compromisos es la apertura de ingreso al sector de La Miel”, resaltó Cabrera.