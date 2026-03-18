Un muerto y un herido deja accidente de tránsito en la vía Ibagué – Cajamarca

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de tránsito atendieron un accidente que se registró en la vía antigua vía que conecta a Cajamarca con Ibagué, a la altura de Coello Cocora, corredor vial conocido como la Ruta 4003, punto de referencia 79+300 metros.

En el siniestro vial se vieron involucradas una motocicleta de placas IOG58F y una camioneta de placas KOL610, como resultado del choque una persona falleció en el lugar de los hechos y otra resultó lesionada, siendo trasladada a un centro asistencial.

Según el secretario de Movilidad, Ricardo Fabia Rodríguez, la motocicleta era conducida por un menor de edad de 15 años, quien sufrió lesiones y fue trasladado en ambulancia para que recibiera atención médica.

Dato: en el mismo vehículo también se movilizaba una menor de edad de 15 años, quien lamentablemente falleció en el lugar del accidente. Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso.

“Expresamos condolencias a la familia de la joven fallecida y hacemos un llamado a los padres de familia y a todos los actores viales para que actúen con prudencia y responsabilidad en las vías, con el fin de prevenir este tipo de hechos”, puntualizó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.