El Festival Nacional de la Música Colombiana tendrá hoy su concierto de apertura

Ibagué

Hoy miércoles 18 de marzo desde las 6:00 p.m. será la apertura de la edición 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana en la que se contará con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones que representan distintas expresiones de la música nacional, en un espectáculo que celebrará cuatro décadas de historia del evento cultural más representativo de los sonidos andinos colombianos.

En escena estarán la cantautora Camila Torres. Su propuesta artística se ha destacado por la interpretación sensible de la música colombiana y latinoamericana, consolidándose como una joven intérprete que conecta tradición y nuevas sonoridades, llevando al público un repertorio cargado de identidad y emoción.

Los duetos Los Inolvidables y Viejo Tolima, referentes de la tradición vocal andina, también harán parte de esta velada musical. Con una trayectoria dedicada a preservar y difundir el formato del dueto colombiano, estas agrupaciones han mantenido vivo el legado de bambucos, pasillos y guabinas, conquistando al público con la armonía de sus voces y la fidelidad a las raíces musicales del país.

La Banda Sinfónica del Tolima se sumará al concierto con una puesta en escena que resalta la riqueza instrumental y el talento de los músicos del departamento. Reconocida por su calidad interpretativa y su compromiso con la formación musical, la agrupación ofrecerá un repertorio que dialoga entre lo académico y lo popular dentro del panorama sonoro colombiano.

La reconocida cantante Adriana Lucía, una de las artistas más representativas de la música del Caribe colombiano, llegará al escenario del festival con su energía y su inconfundible estilo. Con una trayectoria consolidada en la escena nacional, su propuesta artística integra ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, convirtiéndola en una de las voces más influyentes de la música colombiana actual.

El cierre de esta gran noche estará a cargo de la Orquesta Lucho Bermúdez, agrupación que mantiene vivo el legado del maestro que revolucionó la música tropical colombiana. Bajo la dirección de la familia Bermúdez, la orquesta continúa interpretando clásicos inolvidables que han marcado generaciones, llevando al público por un recorrido festivo por cumbias, porros y otros ritmos emblemáticos del país.