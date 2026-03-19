Piden suspensión del cobro del predial en Ibagué por vicios de ilegalidad

Ibagué

En una carta abierta a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, el abogado Wilson Leal Echeverry, especialista en Derecho Administrativo, Administración Pública y Magíster en Derecho Procesal le solicitó a la administración municipal suspender la aplicación en el cobro del impuesto predial basado en la actualización catastral realizada en el año 2025.

En el documento Leal aseguró que Ibagué enfrenta una crisis de seguridad jurídica y confianza institucional, originada por el proceso de actualización catastral que está “Plagada de vicios procedimentales, inconsistencias técnicas y actuaciones administrativas insostenibles”.

Según el abogado, a la mandataria local sus funcionarios no la tienen informada de los hechos que afectan la legalidad del proceso por lo que decidió públicamente revelar lo que para él son graves irregularidades del proceso de la actualización catastral.

“La administración municipal decretó la clausura de la actualización catastral mediante los decreto 0766 y 0777 de diciembre de 2025, en uno de ellos se establece que los anexos técnicos denominados zonas homogéneas y relación de avalúos hacen parte del presente acto administrativo, pero la Alcaldía omitió la publicación, divulgando únicamente el cuerpo resolutivo”, dijo Leal.

Según Wilson Leal, este tipo de actos de carácter general sin ser publicados en su totalidad no son obligatorios, pero además advierte que hubo un supuesto cierre total del proceso a 30 de diciembre, a los que cataloga como “una ficción administrativa” porque hasta el 16 de enero constató que aún se estaban haciendo ajustes, modificaciones y entrega de productos.

“Las modificaciones posteriores al cierre y la inestabilidad de la base de datos catastral que ya ha sufrido modificaciones en los últimos días generan serias dudas sobre la idoneidad técnica del contratista, igual que lo que ocurre con erros masivos con la suma indebida de áreas comunes a unidades privadas en propiedades horizontales”, resaltó.

El abogado resaltó que la inseguridad sobre el proceso llevó a que contribuyentes paguen avalúos aleatorios ante el IGAC con el fin de demostrar que lo hecho por el contratista desconocen la realidad física y económica del territorio.

“El catastro ha crecido de manera desproporcionada las bases gravables, tasando terrenos con valores comerciales sustentados en desarrollos urbanísticos, pero al fijar la tarifa se desconoce ese mismo desarrollo y los califica como lotes rurales bajo el argumento de tener cero metros cuadrados de construcción y el resultado la aplicación de la tarifa máxima del 16 x 1.000 una carga confiscatoria e incompatible con los principios de justicia tributaria”, aseguró.

Adicionalmente, denunció que a los contribuyentes no se les permite conocer la información de base para cuestionar técnicamente el calculo del contratista, lo que lleva a inducir a un error para que no se acuda oportunamente al único recurso que le permita cuestionar judicialmente “al abuso al que está siendo sometido”.

Finalmente, el abogado Wilson Leal, le solicitó a la alcaldesa Johana Aranda, suspender el cobro del impuesto predial unificado liquidado con “los avalúos ineficaces” derivados de los decretos 0766 y 077 de 2025 y ordenar la refacturación del impuesto predial tomando como base el avalúo de la vigencia 2024 y aplicando únicamente el ajuste anual de conservación del IGAC.

“Subsanar las omisiones de transparencia mediante la publicación integra de los anexos y poner a disposición de cada contribuyente que lo solicite la información de base requerida para analizar su avalúo y permitir la revisión técnica”, puntualizó.

Dato: en la actualización catastral la Alcaldía de Ibagué invierte más de $14 mil millones. El contratista es el Consorcio Ibagué Multipropósito.