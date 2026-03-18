Cárcel para el hombre que habría asesinado a su pareja y luego intentó quitarse la vida en Ibagué

Ibagué

Al final de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Daniel Cardozo Pérez, señalado de asesinar a su pareja sentimental, Sonia Milena González Ladino, en hechos ocurridos el pasado 12 de marzo en un apartamento de la Arboleda Campestre, en Ibagué.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima le imputó el delito de feminicidio agravado, el cual no fue aceptado por el hombre.

“El día de los hechos, este hombre, al parecer, atacó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental, de 36 años, generándole graves heridas que le causaron la muerte. Posteriormente, el presunto agresor se autolesionó”, indicó la Fiscalía.

Es decir, el hombre, luego de presuntamente acabar con la vida de su pareja sentimental, habría intentado acabar con la suya. “La Policía Nacional atendió el llamado de los vecinos de la pareja y logró la captura en flagrancia del señalado atacante, quien fue trasladado a un centro asistencial”, señaló el ente acusador.

Llama la atención que la pareja apenas completaba seis meses de relación y desde hacía dos convivían. Sin embargo, la mujer ya habría sido víctima de violencia en su hogar. “La Fiscalía evidenció que la víctima había sido sometida a un ciclo de violencia psicológica”, precisó la entidad.

Ahora, Daniel Cardozo Pérez deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, por lo menos mientras avanza el proceso judicial en su contra, a la espera de una sentencia.

El feminicidio de Sonia Milena González Ladino ha causado conmoción en Ibagué por sumarse a la lista de otros casos aberrantes registrados en los últimos años, como los de Stefanny Katherine Bocanegra, Diana Milena Carrera y Sharit Ciro, los cuales siguen sin resolverse ante la justicia.